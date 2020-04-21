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باريس سان جيرمان يخطط لضم نجم ريال مدريد

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 09:45 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

 

 

كشفت تقارير إسبانية، أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، يخطط لضم مهاجم ريال مدريد كريم بنزيما، في الفترة المقبلة.

 

ووفقا لصحيفة سبورت الإسبانية، فأن باريس يتفاوض مع النجم الفرنسي بنزيما من أجل ارتداء قميص نادي العاصمة الفرنسية في الموسم المقبل.

 

وتابعت الصحيفة، أن باريس يسعى لضم بنزيما من أجل خلافة كافاني الذي تأكد رحيله عن الفريق الباريسي نهاية الموسم الحالي.

 

ويرتبط الفرنسي كريم بنزيما مع ريال مدريد الإسباني بعقد ينتهى في يونيو 2022، وحاول باريس سان جيرمان ضمه أكثر من مرة لكن قوبل الأمر بالرفض من نجم "الملكي".

 

جدير بالذكر أن بنزيما لعب 36 مباراة مع ريال مدريد منذ انطلاق الموسم بجميع المسابقات وسجل خلالهم 19 هدفاً وقدم 9 تمريرات حاسمة.

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