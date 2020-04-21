عاجل.. أول صورة للسفير المصري لحظة تسليم المساعدات لأمريكا

حصلت "الفجر"، على أول صورة للسفير المصري لدى الولايات المتحدة ياسر رضا، لحظة حضوره مراسم تسليم المساعدات الطبية المقدمة من مصر إلى أمريكا، اليوم الثلاثاء.





كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بإرسال مساعدات طبية للولايات المتحدة، لمواجهة فيروس "كورونا"، في إطار الدعم والتعاون مع الدول الصديقة، والروابط التاريخية التي تجمع بين الدولتين.





وجهزت القيادة العامة للقوات المسلحة، طائرة عسكرية محملة بكميات من المساعدات الطبية والبدل الواقية المقدمة من مصر إلى الولايات المتحدة الأمريكية.





أزمة كورونا





وتساهم تلك المساعدات في تخفيف العبء في ظل الأزمة الراهنة، والنقص الحاد في الدوية والمستلزمات الطبية وأدوات الوقاية والحماية لمجابهة سرعة تفشي فيروس كورونا وارتفاع معدلات الإصابة والوفيات.





وتأتي تلك المساعدات استمرارًا للدور المصري الرائد تجاه الدول الشقيقة والصديقة من مختلف الدول وتقديم الدعم والتضامن الدائم في أوقات المحن والأزمات وخاصة في هذه المرحلة الحرجة التي يشهدها العالم.