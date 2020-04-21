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وقع في الترعة.. محاولات لانتشال جثة شاب بأوسيم

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 09:52 م
ارشيفية
ارشيفية
إيمان عبد العاطي
يواصل قوات الإنقاذ النهري بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، جهودهم لانتشال جثة شاب، سقط في ترعة بجوار مقابر أوسيم، شمال الجيزة، اليوم الثلاثاء، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة بورود بلاغا للعميد مجدي عزيز مأمور مركز شرطة أوسيم، من إدارة شرطة النجدة، بسقوط دراجة نارية، كان يستقلها شابان في مياه ترعة بطريق مقابر أوسيم، ما أسفر عن إصابة شاب وسقوط الآخر بالترعة.


اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، وجه بسرعة انتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها، وانتقلت قوة أمنية برئاسة العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة والمقدم أمثل حرحش، والرائد محمد مجدي رئيس مباحث المركز، إلى مكان الحادث.

وبدوره دفع اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بقوات الإنقاذ النهري، وبالفحص والمعاينة تبين أن الأهالي تمكنوا من إنقاذ أحدهما، وجري نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما سقط شقيقه الأصغر في الترعة، وجار محاولات قوات الإنقاذ النهري لانتشال جثته.

شهود عيان أفادوا بأن الشقيقين كانا في طريق عودتهما من محل عملهما بـ"مشتل"، واختلت عجلة القيادة بيد قائد الدراجة، ما أدى إلى سقوطهما في الترعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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وكان قد تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة بورود معلومات أكدتها التحريات لضباط وحدة مباحث مركز شرطة أوسيم برئاسة الرائد محمد مجدي رئيس مباحث المركز، عن قيام عاطلين بالاتجار في المواد المخدرة متخذين من دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع وجه بسرعة ضبط المتحري عنهما، وبدوره أعد العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة مأمورية لضبطهما، بعد استئذان النيابة العامة، وتمكنت القوات برئاسة المقدم أمثل حرحش من القبض عليهما وعُثر بحوزتهما 250 جرام لمخدر الحشيش، 84 قرص لعقار الترامادول المخدر، فرد خرطوش، 2طلقة لذات العيار، مبلغ مالي.

وتمكنت القوات من القبض عليهما واقتيادهما إلى ديوان المركز، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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