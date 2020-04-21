محمد شاهين ومينا عطا يُشعلفوا السوشيال ميديا بأغنية "على بالي"

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نشر الفنان محمد شاهين، فيديو جديد عبر صفحته الرسمية بموقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام" .





وكان في الفيديو يغني هو والفنان مينا عطا، أغنية "على بالي" للفنانة عايدة الأيوبي، على أنغام البيانو.





حاز الفيديو على الكثير من الإعجابات، وعلق الجمهور قائلاً:"نجاحك في جمال إحساسك اللي بجد مالوش وصف، الأغنية جميلة" ، وكتب معجب آخر:"الله على إحساسك يا محمد" ، وقال آخر:"الله على إحساسكم غنتوها حلو أوي".









وتقول كلمات الأغنية:"على بالي على بالي حبيبي على بالي...على بالي على بالي ابن بلدي على بالي، وعلى بالي على بالي حبيبي على بالي، على بالي على بالي ابن بلدي على بالي..لا يا مصري لا ولا لا والف لا...تهجر بلدك وتسبنا بلدك بيك اولى...لا يا مصرى لا لا ولا لا والف لا ..ليه تهجرنا وقلبك يقسى ليه تبعد وحبايبك تنسى...ليه يبن بلدي ليه آه آه...فين الجواب فين الرسالة، هتبعتهم قوام قوام...نسيت هوانا وبعته...على بالي على بالي حبيبي على بالي، على بالي على بالي ابن بلدي على بالي...وعلى بالي على بالي حبيبي على بالي....على بالى على بالى ابن بلدى على بالى....فين تلاقى الضحكه الحلوه...ضحكه من القلب والعين سوا....فين تلاقى العيون السوده

جمالهم غنوه والكلام عنهم حقيقه...على بالى على بالى حبيبى على بالى...على بالى على بالى ابن بلدى على بالى...وعلى بالى على بالى حبيبى على بالى...على بالى على بالى ابن بلدى على بالى...مين يصحى فى الفجريه يأدنلك...قوم يا مؤمن قوم واشكر ربك...مين فى المحنه يقف جنبك...ويقولك ربك بكره يعدلها فى اوانها...لا يا مصرى لا ولا لا والف لا...تهجربلدك وتسبنا بلدك بيك اولى...لا يا مصرى لا ولا لا والف لا".