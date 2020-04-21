تشريح جثة سائق عثر عليه متوفي داخل سيارته في القاهرة

طالبت نيابة عين شمس الجزئية، مصلحة الطب الشرعي بسرعة تشريح جثة سائق عثر عليه متوفي داخل سيارته وإرسال بيان مفصل عن سبب الوفاة وحدوثها؛ للوقوف علي ملابسات الحادث، والتصريح بالدفن عقب ذلك.

كما أمرت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

وكشفت تحقيقات النيابة عن تلقي غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالى بوجود جثة لسائق داخل سيارته بعين شمس، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وتبين أن الجثة لسائق يدعى "م. ا"، 64 سنة، ورجحت التحريات عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة، وأنه توفي وفاة طبيعية.





وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.





ضبط 571 قضية تموينية خلال 24 ساعة





وفي سياق متصل، تواصل الأجهزة الأمنية، توجيه حملاتها على كافة المقاهى والكافيتريات ومراكز الدروس الخصوصية، للتأكد من مدى إلتزام القائمين عليها بالإجراءات الإحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس "كورونا".





وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج التالية، تم ضبط 571 قضية تموينية على مستوى الجمهورية، من بينها ضبط 251 قضية في مجال إحتكار وحجب السلع والمستلزمات الطبية والتلاعب بأسعارها.





كما تم ضبط 213 مخالفة في مجال غلق المحال والمقاهى والمطاعم والمراكز التجارية، وتم إغلاق 73 مكان نشاط تعليمى، تجمعات طلابية "مراكز للدروس الخاصة، ليصبح إجمالى عدد المراكز التعليمية التى تم غلقها خلال الفترة من 14 حتى 27 الجاري 12531 مركزا تعليميا.





وتواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين





في سياق آخر، طالبت نيابة عين شمس الجزئية، مصلحة الطب الشرعي بتشريح جثة سائق عثر عليه متوفي داخل سيارته وإرسال بيان مفصل عن سبب الوفاه وحدوثها للوقوف علي ملابسات الحادث، والتصريح بالدفن عقب ذلك.





كما أمرت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.





وكشفت تحقيقات النيابة عن تلقي غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالى بوجود جثة لسائق داخل سيارته بعين شمس، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وتبين أن الجثة لسائق يدعى "م. ا"، 64 سنة، ورجحت التحريات عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة، وأنه توفي وفاة طبيعية.



