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ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم المسلح في كندا إلى 23 قتيلا

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 09:49 م
بوابة الفجر
وكالات
أسفر الهجوم الذي نفذه يوم السبت مسلح كان يرتدي زي شرطي في مقاطعة نوفا سكوشا بشرقي كندا، عن مقتل 23 شخصا على الأقل، في آخر بيان نشرته الشرطة الملكية الكندية.

وأكدت الشرطة مقتل ضابط في الهجوم وإصابة آخر بجروح خفيفة، وأن عدد الضحايا بلغ 23 قتيلا، بمن فيهم منفذ الهجوم، مضيفة أن الحادث لا يزال مصنفا غير إرهابي.

وأفادتا الشرطة الملكية الكندية بأن منفذ العملية قتل برصاص قوات الأمن.

وكانت السلطات قد أشارت إلى أن مسرح الجريمة يضم ما لا يقل عن 16 مكانا.

وكشفت الشرطة أن منفذ الهجوم، الذي بدأ يوم السبت واستمر حوالي 12 ساعة، يدعى غابرييل وورتمان، وكان يبلغ من العمر 51 سنة.

ولم تصنف الشرطة الحادث كهجوم إرهابي، قائلة إنه لا يوجد على ما يبدو صلة بين وورتمان وبعض ضحاياه على الأقل، وإنها لا تعرف الدافع وراء ارتكابه الجريمة.

ويوم الاثنين، قال رئيس الوزراء الكندي، جاستين ترودو للصحفيين، إن "مسلحا أنهى حياة ما لا يقل عن 18 شخصا، من بينهم امرأة ترتدي زيا رسميا واجبها حماية حياة الآخرين، حتى عندما يهدد ذلك حياتها"، في إشارة إلى الشرطية هيدي ستيفنسون، التي قتلت برصاص المهاجم.

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