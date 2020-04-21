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أوس أوس عامل نظافة يحلم بالوصول للنجومية.. ملخص أحداث أولى حلقات "2 في الصندوق"

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 10:13 م
2 في الصندوق
2 في الصندوق
مي مرسي
دأت منذ دقائق قليلة أولى حلقت مسلسل "2 في الصندوق"، على قناة " mbc" والذي يخوض السباق الرمضاني لهذا العام.

ودارت أحداث أول حلقة من مسلسل "2 في الصندوق" بتجسيد حمدي الميرغني وأوس أوس أدوار عاملين لحمل المهملات من العمارات الكبيرة والأبراج ويحب أوس أوس الفن والغناء وتربطه صلة عاطفية بإحدى العاملات في منزل أحدى العمارات التي يجمع منها القمامة.

وقامت البنت التي تعمل في إحدى العمارات التي يجمع منها أوس أوس القمامة، بإعطائه جيتار كهدية لتعبيرها عن حبها له، ولكنه يقوم باستغلالها لأنها تعمل عند شخص موسيقي ويتمنى التعرف عليه ليصل إلى مجال الفن الذي يحلم به، ولكنه يحب فتاة أخرى والتي تجسد دورها الفنانة هايدي رفعت التي تسكن في إحدى المناطق البسيطة وقام أوس أوس في هذه الحلقة بتقديم وردة لها أمام منزلها.

مسلسل "2 في الصندوق" يشارك فيه عدد كبير من النجوم أبرزهم حمدي الميرغني وأوس أوس ومحمد البزاوي وهو من إحراج محمد مصطفى.

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