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المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض: انهيار أسعار النفط سيكون "مؤقتا"

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 09:57 م
لاري كودلو
لاري كودلو
الفجر
قال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، لاري كودلو، مساء اليوم الثلاثاء، إن انهيار أسعار النفط سيكون مؤقتا.

تفاقمت خسائر عقود النفط الأمريكي تسليم يونيو، اليوم الثلاثاء، وهوت 52 بالمئة، حيث وصل سعر البرميل 9.74 دولار.

ووصلت عقود النفط الأمريكي في وقت سابق مساء اليوم، 11.42 دولار للبرميل.

من جهتها هبطت العقود الآجلة لمزيج "برنت" خلال تعاملات اليوم، إلى دون مستوى الـ20 دولارا للبرميل، وبذلك يكون الخام العالمي قد سجل أدنى مستوى منذ العام 2001.

ويأتي هبوط خام "برنت" في وقت انهارت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم مايو، حيث جرى تداول العقود دون مستوى الصفر.

وأشارت وكالة "بلومبرغ" إلى أن عقود خام "برنت" جرى تداولها، بحلول الساعة 16:15 بتوقيت موسكو، عند مستوى 19.97 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 21.90% عن سعر التسوية السابق.

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