الصفقة تقترب.. برشلونة يُضحي بنجمي الفريق من أجل عيون مارتينيز





حدد نادي إنتر ميلان الإيطالي مطالبه للموافقة على رحيل الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





وكان برشلونة قد أظهر اهتمام كبير بضم مارتينيز في الصيف القادم لتدعيم مركز الهجوم في الفريق.





وأكدت تقارير صحفية إيطالية أن الإنتر يشترط الحصول على الثنائي كارليس آلينا ونيلسون سيميدو نجمي برشلونة للمواققة على رحيل مارتينيز إلى الفريق الإسباني في الصيف.



