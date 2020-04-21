Advertisements

هند صبري: هذا الفيلم من أقرب الأعمال لقلبي

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 10:19 م
هند صبري
هند صبري
نادين نجدي
كشفت الفنانة هند صبري، عن أقرب الأعمال التي قدمتها خلال مسيرتها الفنية، حيث نشرت صورة لها من فيلم "أسماء" عبر صفحتها الرسمية بموقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت على الصورة قائلة: "فيلم أسماء، من أحب الأعمال الى قلبي.. لكل محاربين فقد المناعة المكتسبة، الإيدز ولكل السيدات القويات.. أنتم مش لوحدكم".

وحازت الصورة على الكثير من الإعجابات، وعلق الجمهور قائلاً:" أنتي المفضلة لدي في كل الأوقات"، وعلق معجب آخر قائلاً:"بحبك أوي وبحب كل أعمالك" ، وقال آخر:"كل أدوارك حلوة وأنتي تستاهلي كل خير".

يذكر أن آخر عمل سينمائي للفنانة هند صبري، كان فيلم "الممر" وكانت زوجة الفنان "أحمد عز" القائد نور في الفيلم، وحقق الفيلم نجاحاً كبيراً، وشارك به الكثير من النجوم مثل:"أحمد عز، أحمد فلوكس، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد صلاح حسني، محمود حافظ، كريم العمري، محمد الشرنوبي، وهند صبري، والكثير من النجوم".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مشاهير العرب مسلسلات رمضان مسلسل عادل امام افلام جديدة اغاني جديدة اخبار الفن ألبوم عمرو دياب

أخبار تهمك

تفاصيل نارية.. مفاجأة في قضية كهربا مع الزمالك وعبدالله السعيد مع الأهلي

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل.. قرار من النائب العام ضد حنين حسام بطلة فيديو الدولارات

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. تفاصيل أول بلاغ يطالب بالقبض على حنين حسام بطلة فيديو "الدولارات"

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. وزير المالية يفجر مفاجأة بشأن الاحتياطي النقدي بعد أزمة كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. تحرك وطني من رجال القوات المسلحة لمواجهة كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. النيابة تنفي الاتهامات المنشورة ضد حنين حسام

منذ حوالي 6 ساعات

القاطرة الإفريقية.. صفقة نارية في الطريق إلى الأهلي

منذ ساعتين و 12 دقيقة

قرار عاجل بشأن المخالطين لموظف كارفور المصاب بكورونا

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. وزير الأوقاف يرد على هجوم السوشيال ميديا

منذ حوالي 7 ساعات

تصريح هام من منظمة الصحة العالمية بشأن مصدر فيروس كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة.. الصحة: 9 أنوع من فيروس كورونا تصيب المواطنين

منذ ساعتين

الصفقة تقترب.. برشلونة يُضحي بنجمي الفريق من أجل عيون مارتينيز

منذ نصف ساعة

دولة عربية تسجل "صفر" إصابات بفيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل بالفيديو.. ضربة موجعة من القوات المسلحة لأوكار الأسلحة والمخدرات

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. أول صورة للسفير المصري لحظة تسليم المساعدات لأمريكا

منذ أقل من ساعة

طبيب يكشف مفاجأة صادمة بشأن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

أحمد رزق يشارك جمهوره بكواليس "الممر" (صورة)

أحمد فلوكس يثير إعجاب الجمهور بدوره في الممر (صور)

أحمد فلوكس يثير إعجاب الجمهور بدوره في "الممر" (صور)

آخر ظهور لـ أحمد فلوكس مع حميد الشاعري (صور)

"الممر" يتفوق على "كازابلانكا" أمس

فاكر نفسه شهيد بجد.. أحمد فلوكس يتعرض للسخرية من قبل رواد التواصل الاجتماعي

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:47 م

عاجل.. أول صورة للسفير المصري لحظة تسليم المساعدات لأمريكا

عاجل.. قرار من النائب العام ضد حنين حسام بطلة فيديو الدولارات

03:56 م

تفاصيل نارية.. مفاجأة في قضية كهربا مع الزمالك وعبدالله السعيد مع الأهلي

09:20 م

دولة عربية تسجل "صفر" إصابات بفيروس كورونا

02:55 م

عاجل.. وزير المالية يفجر مفاجأة بشأن الاحتياطي النقدي بعد أزمة كورونا

01:11 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان بالكورونا.. ضغوط من أهل السياحة لفتح المطاعم والكافيهات

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أستاذ "هارفارد" يضع 3 معادلات للسعادة

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: البلللوم