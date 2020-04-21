هند صبري: هذا الفيلم من أقرب الأعمال لقلبي

Advertisements

كشفت الفنانة هند صبري، عن أقرب الأعمال التي قدمتها خلال مسيرتها الفنية، حيث نشرت صورة لها من فيلم "أسماء" عبر صفحتها الرسمية بموقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وعلقت على الصورة قائلة: "فيلم أسماء، من أحب الأعمال الى قلبي.. لكل محاربين فقد المناعة المكتسبة، الإيدز ولكل السيدات القويات.. أنتم مش لوحدكم".



وحازت الصورة على الكثير من الإعجابات، وعلق الجمهور قائلاً:" أنتي المفضلة لدي في كل الأوقات"، وعلق معجب آخر قائلاً:"بحبك أوي وبحب كل أعمالك" ، وقال آخر:"كل أدوارك حلوة وأنتي تستاهلي كل خير".



يذكر أن آخر عمل سينمائي للفنانة هند صبري، كان فيلم "الممر" وكانت زوجة الفنان "أحمد عز" القائد نور في الفيلم، وحقق الفيلم نجاحاً كبيراً، وشارك به الكثير من النجوم مثل:"أحمد عز، أحمد فلوكس، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد صلاح حسني، محمود حافظ، كريم العمري، محمد الشرنوبي، وهند صبري، والكثير من النجوم".