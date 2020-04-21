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مدحت العدل يهدي قصيدة للوطن بصوته

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 10:23 م
مدحت العدل
مدحت العدل
روان هيثم
أعرب المؤلف مدحت العدل عن حبه لوطنه وجهودات الجيش المصري والجيش الأبيض تجاه بلده لحمايتها وحماية الشعب المصري.

وألقي قصيدة من تأليفه خلال لقائه مع الاعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" قائلا: "باعصار السيدة ودير الملاك، يعني ايه كلمة وطن نشع الرطوبة في الجدار ولا شمس مغرقة برد النهار، ولا أمك ولا أختك ولا عساكر دفعتك والرملة نار".

وتابع قائلا: "واما نسافر والحدود يفصل ما بينها ألف ميل".

وفي سياق آخر، يشُار أن اوبريت "أنت الأقوي"،من كلمات مدحت العدل وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نادر حمدي، وإخراج الكليب لطارق العريان، والكليب شارك في غنائه محمد منير، صابر الرباعي، سميرة سعيد، وائل جسار، كارول سماحة، تامر حسني.

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