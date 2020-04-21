د/ حسن أبو طالب يكتب: "فيروس كورونا" جائحة اقتصادية عالمية، ومنحة تنموية محلية !

لا شك أن إسراع منظمة الصحة العالمية بتصنيف مرض كوفيد 19 على أنه وباء عالمي أصاب الكثير من المتأملين بالحيرة. ولعل أهم هذه الأسباب، بل وأكثرها وضو ح ا، هو عدد ضحايا فيروس كورونا )حتى كتابة كلمات هذا المقال( الذي لا يكاد يقام له وزن، عند مقارنته بأعداد ضحايا الأوبئة التي ضربت كوكب الأرض فيما مضى: فقبل ما يزيد عن مائة عام أصابت الإنفلونزا الإسبانية تقري با ثلث سكان الكرة الأرضية، وتسببت في مقتل ما يقرب من 50 مليون إنسان. وفي القرن الثاني عشر، أي قبل حوالي ما يزيد عن ثمانمائة عام، تسبب الطاعون في مقتل ما يقرب من ثلث سكان الأرض آنذاك، وهكذا كانت أعداد ضحايا الأوبئة العالمية في الماضي.





ولكن إن اختلف البعض حول تصنيف كوفيد 19 على أنه وباء صحي، فثمة إجماع، في الشرق وفي الغرب، على أنه جائحة إقتصادية مكتملة المعالم، سيكون لها تأثيرات مدمرة على جميع المستويات، سواء على مستوى الدول المتقدمة أو دول العالم الثالث، وتبعات لم يكن يود أحد أن يراها على الأرض، بعد أن اضطرت جل الحكومات إلى إغلاق الحياة وتعطيل الأعمال سواء بشكل جزئي أو كلي، كأحد الإجراءات الاحترازية التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية لتجنب زيادة عدد المصابين وتفشي الوباء. وستتبدل أحوال وتتغير أوضاع في جميع أنحاء العالم، فقد أشار التقرير الفني لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية إلى انخفاض مستوى حركة التجارة بين الدول بنحو 50 مليار دولار أمريكي، وإلى انكماش في القدرة الإنتاجية لجمهورية الصين الشعبية بمعدل 2 بالمئة. ويرى اقتصاديون أن من بين الاقتصادات الأكثر تضر را الاتحاد الأوروبي حيث بلغ متوسط خسائره، إلى الآن، ما يزيد عن 15 مليار دولار أمريكي، في حين بلغت خسائر الولايات المتحدة نحو 6 مليار دولار أمريكي، واقتربت خسائر اليابان من 5 مليار دولار أمريكي.





وعلى المستوى المحلي، جاء تأثر قطاعات حساسة في مصر كقطاع السياحة والطيران، فضلا عن واردات قناة السويس بشكل سلبي من الإجراءات المتخذة لتفادي تفشي الوباء بين مختلف فئات شعبنا المكافح، وسط تطمينات مجلس الوزراء المصري بأن الاقتصاد الوطني في وضع طيب الآن يم ك نه من تجاوز خسائر كورونا الاقتصادية وذلك بفضل تراجع معدلات التضحم في الفترة الأخيرة، وتماسك أداء عملتنا المحلية أمام سلة العملات الأجنبية، وزيادة صافي الاحياطي النقدي من الدولار في البنك المركزي إلى مستويات غير مسبوقة.



