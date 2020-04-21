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"قرقاش": الإمارات اقتربت من إنجاز مليون فحص لمواجهة كورونا

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 10:15 م
أنور قرقاش
أنور قرقاش
وكالات
قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، إن الإمارات اقتربت من إنجاز مليون فحص لمواجهة فيروس كورونا المستجد. 

وجاء ذلك في تغريدة  لـ قرقاش عبر حسابه على موقع التدوين القصير  "تويتر"، اليوم الثلاثاء، قال فيها إن الفحوصات تأتي "ضمن منهجية علمية فاعلة لمواجهة وباء فيروس كورونا"، موضحا أن "التحدي كبير عالميا".

وتابع: "ثقتنا مطلقة في قيادتنا، وفي خط الدفاع الأول: الجيش الأبيض من أطباء وممرضين واختصاصيين، وأيضا متطوعون يلبون نداء الوطن".

وكان قرقاش أكد في تغريدات سابقة أن دعم بلاده للشعوب والحكومات الصديقة بأزمة فيروس كورونا جزء أصيل من سياسة الدولة منذ تأسيسها.

وأضاف قرقاش في تغريدة على تويتر: "الدعم الإماراتي العيني والتضامن العملي والمعنوي مع الشعوب والحكومات الصديقة في أزمة فيروس كورونا جزء أصيل من سياسة الدولة ومنذ سنوات التأسيس".

وتابع: "غرس زايد الخير يزهر ويثمر كل يوم، وأيادي وطني البيضاء جزء راسخ من حمضه النووي وتكوينه ومسيرته".

ولم تقف جهود الإمارات في مكافحة فيروس "كورونا" عند الداخل، فامتدت إلى الخارج لتشمل مساعدات وتجهيزات طبية إلى حكومات ودول العالم، وكذلك إجلاء رعايا دول شقيقة وصديقة من ووهان الصينية بؤرة الفيروس.
وكثفت الإمارات جهودها تنسيقا وتعاونا مع منظمة الصحة العالمية، واتخذت العديد من الإجراءات الحاسمة للتحصين وتوجيه المواطنين للتعامل الأفضل وتجنب الإصابة به. 

كما تعاملت معه بشفافية مطلقة موثّقة بالأرقام والإعلان؛ حيث أثبتت فاعلية وديناميكية مدعومة بإجراءات وقائية على المستوى الوطني التي كان لها أفضل الأثر في حماية المجتمع وضمان سلامته وأمنه الصحي. 

فيما كان النجاح الأكبر في الوعي المجتمعي الكبير، والتآلف في الفكر بين القيادة والشعب؛ ما أسهم في محاصرة هذا الفيروس.

الإجراءات والتدابير الاحترازية للإمارات في مواجهة كورونا وضعتها على رأس الدول الأكثر أمانا في الأزمات والكوارث والطوارئ وكذلك في تقديم أعلى مستويات الخدمة لمواطنيها. 

كل هذه العوامل دفعت منظمة الصحة العالمية أكثر من مرة إلى الإشادة بجهود دولة الإمارات في مكافحة الفيروس وبالتسهيلات التي قدمتها لتيسير عمل المنظمة من أجل مكافحة فيروس كورونا في عدد من البلدان.

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