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بسبب كورونا.. تمديد تعليق النشاط الكروي في هولندا حتى سبتمبر المقبل

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 10:25 م
بوابة الفجر
وكالات

أعلن مارك روتة رئيس الوزراء الهولندي، تمديد تعليق نشاط الكرة الهولندية حتى مطلع سبتمبرالمقبل، بسبب جائحة كورونا، ما يعد إنهاء مبكراً للدوري الهولندي بدرجتيه.

 

وأوضح روته أنه سيتم حظر كل الفعاليات التي تحتاج إلى تصاريح لإقامتها حتى مطلع سبتمبر (أيلول) المقبل، ويسري هذا على مباريات كرة القدم دون جمهور، وقال رئيس الحكومة الهولندية: "لن تكون هناك كرة قدم احترافية حتى أول سبتمبر (أيلول)".

 

يشار إلى أن حظر النشاط الكروي في هولندا كان سارياً حتى مطلع يونيو (حزيران) المقبل، وكان الاتحاد الهولندي يسعى إلى استكمال الموسم بإقامة مباريات دون جمهور (8 جولات).

 

غير أن الأندية الكبرى مثل أياكس أمستردام وإيندهوفن والكمار، دعت إلى إنهاء الموسم مبكراً، ويتصدر أياكس جدول الدوري وفقاً للوضع الراهن يليه الكمار بنفس الرصيد من النقاط.

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