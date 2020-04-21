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المكالمة الهاتفية الأخيرة بين فريدة الأطرش وشقيقته أسمهان قبل وفاتها

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 10:25 م
فريد الأطرش وأسمهان
فريد الأطرش وأسمهان
ريهام كمال
كان ملك العود فريد الأطرش، يعتبر شقيقته المطربة أسمهان هي توأم روحه التي غابت عنه بعد وفاتها.

ونرصد لك المكالمة الأخيرة بين فريد الأطرش، وشقيقته أسمهان، قبل وفاتها.

شاركت المطربة أسمهان، في آخر فيلم لها وهو "غرام وانتقام" والذي توقف تصويره لأيام طويلة لمرورها بظروف نفسية سيئة أثر خلاف حاد مع زوجها في ذلك الوقت الفنان أحمد سالم.

حاول إقناعها كثيرًا الفنان الكبير يوسف بك وهبي، بطل العمل للعودة سريعًا لاستكمال تصوير الفيلم، وقال لها: "يا مدام آمال أنتي فنانة عظيمة، والفنان العظيم لا يدع حياته الخاصة تؤثر على فنه".

اقتنعت أسمهان، بنصيحة يوسف وهبي، وخاصةً بأنها قد انتهت من تصوير مشاهد الفيلم ولم يتبقى سوى مشهد النهاية، ولكنها استأذنته في إجازة قصيرة لمدة يومين تعود بعدها إلى الاستديو.

أجرت أسمهان، مكالمة هاتفية قصيرة مع شقيقها فريد الأطرش، قبل مغادرتها وقالت له: "فريد أنا مسافرة لمدة 48 ساعة بس وعاوزاك تعمل بروفة مع الموسيقيين لغاية ما أرجع".

سافرت أسمهان، في السيارة على الطريق الزراعي متجهة إلى رأس البر واصطحبت معها صديقتها ومديرة أعمالها ماري قلادة، وفي منتصف الطريق انقلبت السيارة في ترعة الساحل، وشاء القدر أن تموت هي وصديقتها وينجو السائق الذي اختفى في ظروف غامضة.

فُجع فريد الأطرش، بوفاة شقيقته وتوأم روحه أسمهان، فرثاها بـ3 روائع من أغنياته، وهم: "كفاية يا عين"، "يا منى روحي سلامًا"، وتانجو "يا زهرة في خيالي".

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