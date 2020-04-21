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حيلة جديدة من الأهلي بشأن رمضان صبحي

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 10:30 م
بوابة الفجر
حسام مجدي

يحاول النادي الأهلي منذ فترة تجديد إعارة رمضان صبحي نجم الفريق والمعار من صفوف نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي.

وقرر النادي الأهلي عدم تجديد إعارة رمضان صبحي بل شراء عقده بشكل نهائي من هيدرسفيلد خلال الفترة المقبلة.

وينوي مسئولو القلعة الحمراء تقديم عرض بقيمة ٣ مليون و٥٠٠ ألف دولار إلى نادي هيدرسفيلد لشراء عقد رمضان بشكل نهائي.

وتنتهي إعارة رمضان صبحي بشكل نهائي من القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجاري وكان اللاعب قد أكد على رغبته في استكمال تجربة الاحتراف في الخارج.

ويمتلك رمضان صبحي العديد من العروض الخارجية من الدوري الإنجليزي والدوري الإيطالي والدوري الإماراتي.

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