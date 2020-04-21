مدحت العدل: بعض المسلسلات لم تستكمل التصوير بسبب كورونا (فيديو)

Advertisements

ذكر الكاتب مدحت العدل أنه يوجد عدد كبير من المسلسلات التي تأثرت بفيروس كورونا ولم يتم اكتمال تصويرها، لأن بعض المسلسلات كانت من المفترض تصوير لقطاتها في بلاد أخرى ولكن أزمة كورونا وقفت عملية الطيران.



وقال مدحت العدل أثناء استضافته مع الإعلامي أحمد موسى، في حلقة خاصة من برنامجه "على مسئوليتي"، أنه يوجد فنانين قامو بالتصوير في بلاد أخرى غير مصر ولازالو غير قادرين على القدوم حتى الآن، ومنهم نبيلة عبيد وهالة فاخر ونادية الجندي لمشاركتهم في مسلسل "سكر زيادة".



وتحدث عن الاجرائات الاحترازية التي قامو باستخذاها أيام التصوير للوقاية من فيروس كورونا المستجد وتجنب إصابة أي شخص قائلا "لو دخلت اللوكيشن كأنك داخل مكان طبي"، لوجود المعقمات والماسكات وعمل مسافات بين الفنانين أثناء آداء أدوارهم وسيلاحظ ذالك الجمهور.

