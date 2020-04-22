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بعد قضية حنين حسام.. ما هي مهنة "البلوجر" وماذا تعرف عن تطبيق "لايكي"؟

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 02:47 ص
بلوجر
بلوجر
زينب وهبه
بعد الضجة الكبيرة التي أحدثتها قضية حنين حسام من خلال فيديو الـ"تيك توك" ودعوتها للفتيات بتسجيل فيديوهات "أون لاين"، بهدف ربح آلاف الدولارات وضحت أنها تستخدم "البلوجر"، وصرحت أنها لم تسرب أي صورة بشعرها من غير الحجاب، وأن تطبيق أو برنامج "لايكي"، المشتركة فيه يوجد معظم من فيه من الفنانين ويظهروا بأدب وأخلاق، وفي ردها عن الفيديو الخاص بها على تطبيق لايكي والذي تم عرضه بعد اجتزائه قائلة فيه "بنات فقط " أوضحت "حنين" أن التطبيق يتصدره الشباب وليس البنات فقط.

وتستعرض بوابة "الفجر" أهم المعلومات عن منصة بلوجر وعن برنامج أو تطبيق "لايكي" وكيفية الربح منهما في ما يلي:

- بلوجر:
هو نظام مجاني تمامًا تمتلكه شركة جوجل من عام 2003 ولا تأخذ رسومًا من خلال إستخدامه فهي منصة تابعة لشركة جوجل وقامت جوجل بشراء هذه المنصة وضمتها لها وتقوم المنصة بنشر المدونات الإلكترونية فهي منصة إدارة محتوى أون لاين سواء كان هذا المحتوى فيديو أو محتوى كتابي يعني نصوص كتابية أو مقالات على الإنترنت ويتم ذلك من خلال إنشاء مدونة أو بلوج مجانًا على هذه المنصة ومن خلال هذه المدونة تعرض المحتوى الخاص بك أو أي شيء يهمك سواء كانت صورًا أو فيديوهات أو مقالات حيث يمكنك نشر المحتوى أيًا كان ومشاركته مع العالم كله من خلال هذه المدونة، ويمكن إستخدام هذه المدونة بدومين مجانًا أو تستطيع إستخدامها عن طريق شراء بدومين مثل هذا وتقوم بربطه به عن طريق مثلًا مدونة مونستر للمعلومات من خلال لينك هذا الرابط.

ومن يستخدمها لا بد له أن يعرف كيفية عمل إنشاء قائمة رئيسة عليها وكيفية تركيب القالب وتنسيقه وكيفية إضافة أدوات مواقع التواصل الإجتماعي بالإضافة إلى كيفية عمل صفحات تظهر بأعلى الصفحة فلا بد من معرفة كل هذه التفاصيل حتى يستطيع المستخدم للمنصة عمل مدونة خاصة به ويستطيع أن يقدم عمله من خلالها.

-الهدف من مدونة "بلوجر":
في الأساس هدف هذه المدونة هي تقديم مدونة لما يهتم به الشخص ويعبر عن شغفه به فمثلًا المهتمين بالكورة يقومون بنشر محتوى خاص بالكرة أو أخبار الكرة أو أيًا كان المحتوى تقوم بنشر المحتوى الذي تهتم به، المهم أن تضع القالب والتصميم للمدونة وبناءًا عليه.

- طريقة الربح من "بلوجر":
تتنوع الطرق الربحية من بلوجر فهي طرق كثيرة وليس طريقة معينة وأبسط الطرق التي يستخدمها كل الناس من مدونة بلوجر للربح هي عرض إعلانات لشركات كثيرة وأشهرهم شركة تابعة لشركة جوجل وهي جوجل أدسنس حيث تقوم بعرض الإعلانات على المحتوى الخاص بك وتأخذ أرباح بناءًا على عرض الإعلانات ولها حساب طويل ومختلف فلن تستطيع أن تحسب ستأخذ مثلا مليون دولار في عدد معين من المشاهدات ولكن طرق ربحها لها حسابات أخرى وبطرق مختلفة.

-أهم المعلومات عن تطبيق "لايكي":
1- هو منصة إلكترونية بهدف إنشاء ومشاركة مقاطع فيديو مقرها سنغافورة.
2- يرجع تاريخ إصداره إلى عام 2017.
3- متاحة لأنظمة تشغيل أندرويد وIos.
4- يمتلك تطبيق لايكي مميزات للتأثيرات الخاصة بالتصوير وتحرير الفيديو.
5- يستخدمه أكثر من 10 مليون شخص حول العالم.
6- الأمر الذي جعل التطبيق ينتشر سريعًا الأزياء والترفيه بوجه عام.
7- يدعم إمكانية التواصل مع الأصدقاء من خلال مكالمات الفيديو.
8- يشجع التطبيق تنمية المواهب عن طريق زيادة المتابعين.
9- التطبيق مجاني مائة بالمائة وسهل الإستخدام.
10- يمكن الربح بطريقة رسمية من تطبيق لايكي حيث يوجد أعلى التطبيق كلمة ألماس وكلمة فاصوليا وشرط التطبيق يجب أن تصل إلى 4200 حبة فاصوليا على الأقل ويجب ألا يتجاوز المبلغ المصروف عن مليون حبة فاصوليا، ويمكن صرف النقود مرة واحدة أسبوعيًا، وعملية الصرف النقدي الواحدة لا تتجاوز 1000 دولار و تتطلب معالجتها من 25 إلى 30 يوما من أيام العمل، ولكي تقوم بجمع هذه الحبات لايوجد إلا طريقة واحدة وهي البث المباشر شبه يومي حتى تقوم بربح حبات فاصوليا وهذا ما يتيحه التطبيق نفسه كما يعتبر من ضمن الشروط أيضًا للربح أن يمتلك الشخص 1000 من المعجبين والوصول إلى مستوى 20 وأن تقوم بعمل فيديوهات قصيرة، والأشخاص الموهوبين أو من لديهم مهارات عالية يُنصح لهم بهذا التطبيق يستطيعون أن يحصلوا على ربح شهري يصل إلى 200 أو 300 دولار.
بعد قضية حنين حسام.. ما هي مهنة "البلوجر" وماذا تعرف عن تطبيق "لايكي"؟
بعد قضية حنين حسام.. ما هي مهنة "البلوجر" وماذا تعرف عن تطبيق "لايكي"؟
بعد قضية حنين حسام.. ما هي مهنة "البلوجر" وماذا تعرف عن تطبيق "لايكي"؟
بعد قضية حنين حسام.. ما هي مهنة "البلوجر" وماذا تعرف عن تطبيق "لايكي"؟

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