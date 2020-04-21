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السندات الأمريكية تسجل أدنى مستوى في 6 أسابيع

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 11:02 م
السندات الامريكية
السندات الامريكية
سجلت عوائد سندات الخزانة الأمريكية  خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، أدنى مستوى في 6 أسابيع جراء انهيار أسعار النفط.

ومع تراجع الطلب وتخمة المعروض، انهارت خام برنت القياسي بأكثر من 20 بالمائة مع هبوط سعر الخام الأمريكي تسليم يونيو بأكثر من 43 بالمائة عند التسوية.

جاء ذلك بعد يوم كارثي شهده عقد نايمكس تسليم مايو التي تنتهي صلاحيته اليوم بعدما انهار أدنى الصفر مع عدم وجود مساحة كافية لتخزين الخام.

كما يراقب المستثمرون تطورات فيروس كورونا وتداعيات على الاقتصاد مع بلوغ عدد الإصابات 2.5 مليون حالة عالمياً.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، تراجعت مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي.

وبحلول الساعة 7:40 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع العائد على السندات الأمريكية لمدة 10 سنوات إلى 0.57 بالمائة وهو أدنى مستوى منذ 9 مارس الماضي.

كما انخفض العائد على الديون الحكومية ذات استحقاق 30 عاماً إلى 1.16 بالمائة وهو أدنى مستوى منذ 9 مارس المنصرم.

فيما تراجع عائد سندات الخزانة الأمريكية لمدة عامين إلى مستوى 0.197 بالمائة.

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عوائد السندات الامريكية انهيار اسعار النفط اليوم الكارثي

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