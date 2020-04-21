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شوبير يوضح موقف حجازي.. وآخر مستجدات رمضان صبحي

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 11:10 م
حجازي
حجازي
عبد القادر عرابي
تحدث الإعلامي " أحمد شوبير " حول موقف إنضمام المدافع الدولي أحمد حجازي، نجم نادي وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، للنادي الأهلي في الصيف القادم، وآخر مستجدات جناح الفريق رمضان صبحي، والذي يلعب على سبيل الإعارة من نادي هيدرسلفيد تاون الإنجليزي.

وأكد شوبير عبر إذاعة " أون سبورت أف إم " قائلاً: " الأهلي وبيراميدز يرغبان في الحصول على خدمات حجازي ".

وتابع: " حجازي يرغب في استكمال مشواره الإحترافي، حيث أن فريقه قريب من الصعود للدوري الإنجليزي الممتاز، لذا فإن عودته لمصر صعبة في الوقت الحالي ".

وحول موقف رمضان صبحي واصل شوبير: " يسعى النادي الأهلي لحسم موقف رمضان، لكن اللاعب يريد العودة لأوروبا، لكن رمضان لا يمتلك عروض رسمية حتى الآن، في ظل توقف النشاط الكروي".

واختتم شوبير: " يحاول الأهلي تمديد إعارة رمضان لموسم أو موسمين، وسوف يتم حسم الأمور خلال الأيام القليلة المقبلة ".

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن نادي هيدرسفيلد تاون يرغب في الحصول على 10 ملايين جنيه إسترليني، للتخلي عن خدمات رمضان صبحي.

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