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الجيش الليبي يعلن إسقاط طائرة مسيرة تركية في بني وليد

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 11:08 م
بوابة الفجر
الفجر
أعلن الجيش الوطني الليبي، مساء اليوم الثلاثاء، إسقاط طائرة مسيرة تركية حاولت قصف شاحنات التموين والوقود في بني وليد، نقلا عن فضائية "سكاي نيوز عربية".

ويذكر أن تمكن الجيش الليبي، الاثنين، من إسقاط طائرة تركية مُسيّرة في منطقة بوقرين الهيشة، بحسب بيان لشعبة الإعلام الحربي. 

وقالت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الليبي إن منصات الدفاع بالقوات المُسلحة العربية الليبية، أسقطت طائرة تركية مسيرة في منطقة بوقرين شرق مصراتة.

وأضافت الشعبة، في بيان، أن الجيش الليبي أسقط 77 طائرة تركية مسيرة منذ بدء التدخل التركي في الشأن الليبي.

وقال المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، إن تركيا لم توقف عملية إرسال المرتزقة ودعم الوفاق بطائرات وأسلحة وذخيرة، موضحا أن طائرات نقل المرتزقة السوريين تهبط بشكل يومي في طرابلس ومصراتة.

وحقق الجيش الليبي تقدمات تكتيكية كبيرة في محاور عين زارة وصلاح الدين وأبوسليم، وأسقط سلاح الجو الليبي، صباح اليوم، طائرة في الوشكة تختلف عن الطائرات التركية المتعارف عليها، لم يتم تحديد تبعيتها بعد.

وأكد أنه في يوم 17 أبريل/نيسان قامت مجموعة طائرات تركية بتنفيذ محاكاة لعملية تدمير أهداف في ليبيا، شملت طائرات (إف 16) وطائرات تزود بالوقود.

واستغلت تركيا الهدنة الإنسانية لمكافحة وباء كورونا، وأرسلت عددا كبيرا من المرتزقة، بالإضافة للأسلحة والطائرات المسيرة، وترتكب الطائرات التركية المسيرة عددا من جرائم الحرب باستهداف المدنيين والقصف العشوائي للمنازل وغيرها.

كان الجيش الليبي أعلن مقتل نحو 1000 مرتزق سوري وأفريقي و50 عسكريا تركيا، وإصابة وأسر آخرين، إضافة إلى إسقاط أكثر من 74 طائرة تركية مسيرة منذ انطلاق عملية "طوفان الكرامة" لتحرير طرابلس من الإرهاب.

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