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"بوكيه ورد للعملاء المميزين".. أوس أوس يحاول التقرب من فتاة في "2 في الصندوق"

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 11:47 م
2 في الصندوق
2 في الصندوق
مصطفى فكيه
دارت أحداث أول حلقة من مسلسل "2 في الصندوق" بتجسيد حمدي الميرغني وأوس أوس أدوار عاملين لحمل المهملات من العمارات الكبيرة والأبراج ويحب أوس أوس الفن والغناء وتربطه صلة عاطفية بإحدى الشغالات في منزل أحدى العمارات التي يجمع منها القمامة بسبب عملها في بيت ملحن وله علاقه بـ جميع مطربين مصر.

ولكن في منتصف الحلقة الأولى يظهر انه معجب بـ احدى سكان العمارة ويقدم لها بوكية ورد، وبسؤالها عن سبب تقديم الورد رد عليها بطريقة كوميدية أن إدارة شركة الزبالة تقدم بوكيه ورد لـ العملاء المميزين، ولكن لم تتقبل الهديه وتغلق باب الشقه في وجهه.

يذكر أن مسلسل " أتنين في الصندوق" تأليف لؤى السيد، وإخراج محمد مصطفى، وبطولة حمدي الميرغني، أوس أوس، نهى عابدين، بيومي فؤاد، صلاح عبد الله، انتصار، رحاب الجمل، هايدي رفعت، أحمد عبد الله محمود وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه في 30 حلقة ومقرر عرضه في الموسم الشتوي ويناقش حياة عمال النظافة وإهمال المجتمع لهم.

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