عملية جراحية ناجحة لنجم بايرن ميونيخ





سيغيب الفرنسي كورنتان توليسو نجم بايرن ميونيخ الأالماني لعدة أسابيع بعد خضوعه لعملية جراحية في كاحله الأيسر، كما أعلن النادي البافاري اليوم الثلاثاء.



وكشف بايرن ميونخ على موقعه الرسمي بأن توليسو بطل العالم 2018 مع منتخب بلاده "خضع لعملية جراحية في أربطة الكاحل الأيسر تكللت بالنجاح الثلاثاء، على يد الطبيب يوهانيس غابيل".



ولن يستطيع توليسو معاودة التمارين إلا بعد 4 أسابيع، وبالتالي سيغيب عن مباريات فريقه في حال استئناف الدوري نشاطه في 9 مايو (أيار) المقبل، كما هو مرجح، علماً بأن قراراً في هذا الشأن من عدمه سيصدر الخميس.



ويتصدر بايرن ميونخ ترتيب الدوري المحلي بفارق 4 نقاط عن بروسيا دورتموند، قبل أن يتوقف النشاط في 13 مارس (آذار) بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.