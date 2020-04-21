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صلاح جاهين وسيد مكاوي والأبنودي.. ذكرى رحيل ثلاثة من أبناء مصر المبدعين

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 11:19 م
الابنودي وسيد مكاوي وصلاح جاهين
الابنودي وسيد مكاوي وصلاح جاهين
ريهام كمال
يُعد يوم 21 أبريل يومًا حزينًا فى تاريخ مصر الحديث، اوفاة ثلاثة من أبناء مصر المبدعين في أعوام مختلفة، وهم صلاح جاهين، وسيد مكاوي، وعبد الرحمن الأبنودي.

- صلاح جاهين

شاعر ورسام كاريكاتير وممثل مصري، عمل محررًا في عدد من المجلات والصحف، أنتج العديد من الأفلام التي تعتبر خالدة في تاريخ السينما الحديثة مثل أميرة حبي أنا وفيلم عودة الابن الضال، كتب سيناريو فيلم خلي بالك من زوزو والذي يعتبر أحد أكثر الأفلام رواجاً في السبعينيات إذ تجاوز عرضه حاجز 54 اسبوع متتالي. كما كتب أيضاً أفلام أميرة حبي أنا، شفيقة ومتولي والمتوحشة. كما قام بالتمثيل في شهيد الحب الإلهي عام 1962 ولا وقت للحب عام 1963 والمماليك 1965 واللص والكلاب 1962.

قام بتأليف مايزيد عن 161 قصيدة، منها قصيدة "على اسم مصر" وأيضا قصيدة "تراب دخان" التي ألفها بمناسبة نكسة يونيو 1967، وكان مؤلف الليلة الكبيرة أشهر أوبريت للعرائس في مصر.

أرتبط بعلاقة قوية مع السندريلا سعاد حسني، وكانت تعتبره الصديق المقرب والأب الروحي لها.

كرمه الرئيس جمال عبدالناصر، فى "عيد العلم" 1965، ومنحه وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى، وبعد رحيل "عبد الناصر" أصابته حالة من الاكتئاب، ورحل فى 21 إبريل 1986.

- سيد مكاوي

ولد سيد مكاوي، في أسرة شعبية بسيطة في حارة قبودان في حي الناصرية في السيدة زينب في القاهرة في 8 مايو 1928. كان كفيفًا وكان ذلك عاملًا أساسيًا في اتجاه أسرته إلى دفعه للطريق الديني بتحفيظه القرآن فكان يقرأ القرآن ويؤذن للصلاة في مسجد أبو طبل ومسجد الحنفي بحي الناصرية.


كان سيد مكاوي في بدايته مهتمًا أكثر بالغناء ويسعى لأن يكون مطرباً وتقدم بالفعل للإذاعة المصرية في بداية الخمسينات وتم اعتماده كمطرب بالإذاعة وكان يقوم بغناء أغاني تراث الموسيقى الشرقية من أدوار وموشحات على الهواء مباشرة في مواعيد شهرية ثابتة.

في منتصف الخمسينات بدأت الإذاعة المصرية في التعامل مع سيد مكاوي كملحنًا إلى جانب كونه مطربًا وبدأت في إسناد الأغاني الدينية إليه.

ويعتبر اللحن الذى قدمه للمطربة الكبيرة شريفة فاضل، بداية انطلاقته نحو شهرة أوسع وهو لحن أغنية "مبروك عليك يا معجبانى يا غالى، ورحل سيد مكاوي، فى 21 أبريل 1997.

- عبد الرحمن الأبنودي

 شاعر مصري يعدّ من أشهر شعراء العامية في مصر، ولد عام 1938 في قرية أبنود بمحافظة قنا في صعيد مصر، لأب كان يعمل مأذونًا شرعيًا وهو الشيخ محمود الأبنودي، وانتقل إلى مدينة قنا وتحديدًا في شارع بني على حيث استمع إلى أغاني السيرة الهلالية التي تأثّر بها.

من أشهر أعماله السيرة الهلالية التي جمعها من شعراء الصعيد ولم يؤلفها ومن أشهر كتبه كتاب "أيامي الحلوة"، والذي نشره في حلقات منفصلة في ملحق أيامنا الحلوة بجريدة الأهرام تم جمعها في هذا الكتاب بأجزائه الثلاثة، وفيه يحكي الأبنودي قصصًا وأحداثًا مختلفة من حياته في صعيد مصر.

تزوج الخال عبد الرحمن الأبنودي، المذيعة المصرية نهال كمال وله منها ابنتان آية ونور.

رحل الخال عبد الرحمن الأبنودى، عصر يوم الثلاثاء الموافق 21 أبريل 2015 بعد مشوار طويل من الإبداع.

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