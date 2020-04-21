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الكشف عن موقف نجم يوفنتوس من الانتقال لباريس سان جيرمان

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 11:24 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

 

كشفت تقارير فرنسية، عن موقف نجم يوفنتوس من الانتقال لباريس سان جيرمان في الفترة المقبلة.

 

ويخطط فريق باريس سان جيرمان في التعاقد مع ميراليم بيانيتش، نجم نادي يوفنتوس خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

 

وذكرت صحيفة لو 10 سبورت، أن المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، ليوناردو، سيتجه لضم بيانيتش، وهو اللاعب الذي ساء وضعه في الوقت الأخيرة مع يوفنتوس ولم يعد لاعبًا أساسيًا في تشكيلة البيانكونيري.

 

كما أشارت تقارير صحفية أخرى، أن يوفنتوس ينوي استخدام بيانيتش في سعيه للتعاقد مع مهاجم باريس سان جيرمان، ماورو إيكاردي.

 

لكن في سياق متصل أفادت صحيفة توتو سبورت الإيطالية، أن بيانيتش لا ينوي مغادرة يوفنتوس الصيف المقبل بأي حال من الأحوال، وأنه ملتزم بعقده مع اليوفي الذي سيمتد حتى نهاية موسم 2023 المقبل.

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