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المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض تعلن 776093 إصابة جديدة بـكورونا

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 11:23 م
بوابة الفجر
الفجر
أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض، مساء اليوم الثلاثاء، عن 776093 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وتجاوز العدد الإجمالي للوفيات المؤكدة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، حاجز الـ45 ألف حالة.

وسجلت في الولايات المتحدة، حتى مساء الثلاثاء، 813758 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، بينها 45024 وفاة، ما يعادل نحو 5.5% من حصيلة الحالات.

وشهد العدد الإجمالي للمتوفين ارتفاعا بواقع 2510 حالات على الأقل مقارنة في الإحصائية الأخيرة، حسب معطيات مراكز مكافحة الأمراض والمؤسسات الطبية المعنية.

وتعتبر الولايات المتحدة الدولة الأولى عالميا من حيث عدد الإصابات والوفيات المسجلة جراء عدوى "COVID-19".

وتأتي إيطاليا في المركز الثاني من حيث عدد المتوفين بـ24648 حالة، بينما تحتل المرتبة الثالثة من حيث الإصابات بـ183957.

وتحتل إسبانيا الموقع الثالث من حيث الوفيات الناجمة عن الفيروس بـ21282، وتأتي في المرتبة الثانية من حيث الإصابات بـ204178 حالة. 

ويذكر أن أعلن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكية CDC إصابة أحد العاملين بها بفيروس كورونا بعد الاشتباه به، وتم تشخيصه وجاءت نتائجه إيجابية. 
 
وأوضحت المراكز، فى بيان لها، أن هذا أول عامل يصاب بعدوى الفيروس التاجى، مؤكدة أن العامل لم يشارك فى أى تجارب على الفيروس COVID-19 ولم يكن فى مكان العمل منذ 6 مارس.

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