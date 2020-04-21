أهم أخبار النادي الأهلي اليوم الثلاثاء 21 - 4 - 2020

شهد النادي الأهلي اليوم الثلاثاء 21 أبريل لعام 2020، العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالقلعة الحمراء.





ويستعرض "الفجر الرياضي" أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم الثلاثاء 21 - 4 - 2020:-





حيلة جديدة من الأهلي بشأن رمضان صبحي





يحاول النادي الأهلي منذ فترة تجديد إعارة رمضان صبحي نجم الفريق والمعار من صفوف نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي.





وقرر النادي الأهلي عدم تجديد إعارة رمضان صبحي بل شراء عقده بشكل نهائي من هيدرسفيلد خلال الفترة المقبلة.





وينوي مسئولو القلعة الحمراء تقديم عرض بقيمة ٣ مليون و٥٠٠ ألف دولار إلى نادي هيدرسفيلد لشراء عقد رمضان بشكل نهائي.





وتنتهي إعارة رمضان صبحي بشكل نهائي من القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجاري وكان اللاعب قد أكد على رغبته في استكمال تجربة الاحتراف في الخارج.





ويمتلك رمضان صبحي العديد من العروض الخارجية من الدوري الإنجليزي والدوري الإيطالي والدوري الإماراتي.





مفاجآة فى تجديد تعاقد الأهلي مع فايلر





يسعي النادي الأهلي لحسم تجديد التعاقد مع المدير الفنى السويسري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رينيه فايلر خلال الفترة القادمة.





وكشف الإعلامي محمد فاروق، تفاصيل جديدة فى تجديد عقد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني لفريق الأهلي، خلال الفترة القليلة المقبلة.





وقال فاروق فى برنامج "البريمو"، المذاع على قناة "Ten": "الأيام الماضية شهدت العديد من الجلسات وفايلر طلب زيادة عقده 10 % وتم الاتفاق بين الطرفين لزيادة 5 % طبقا للوضع الحالي".





يذكر أن مسئولو الأهلي كثفوا جهودهم في الفترة الأخيرة من أجل تجديد عقد فايلر بعد نجاحه مع القلعة الحمراء.





القاطرة الإفريقية.. صفقة نارية في الطريق إلى الأهلي





فجرت صحيفة المنتخب المغربية، مفاجأة مدوية، بعدما كشفت عن اقتراب الأهلي من ضم صفقة نارية في الصيف المقبل.





وذكرت الصحيفة، أن الأهلي بصدد التعاقد مع الدبابة التوجولية لاباكودجو نجم العين الاماراتي.





وأشارت الصحفية المغربية إلى أن انتقال كودجو للأهلي سيكون لتعويض رحيل المغربي وليد أزارو، والذي لا يرغب المدير الفني السوةيسري رينيه فايلر في استمراره داخل النادي الأحمر.





وأعار الأهلي أزارو لصفوف الاتفاق السعودي في يناير الماضي، في الوقت الذي أكدت خلاله تقارير وجود عروض بلجيكية لبيع اللاعب في الصيف المقبل.





وكان كودجو قد تألق بقميص نهضة بركان المغربي قبل أن يسطع نجمه في صفوف العين الاماراتي في الموسم الجاري.





الأهلي يحسم مصير صفقة بيراميدز المنتظرة





حسم النادي الأهلي، موقفه من التعاقد مع نبيل عماد “دونجا”، لاعب وسط بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ورفض السويسري رينيه فايلر مدرب الأهلي، التعاقد مع دونجا، حيث يرفض المدرب قدوم دونجا لصفوف النادي الأهلي في الموسم المقبل أو أي لاعب وسط آخر بسبب وجود عدة لاعبين مميزين في مركزه بالقلعة الحمراء.





ويملك النادي الأهلي إمكانية عودة عمار حمدي وأكرم توفيق المعارين لطلائع الجيش والجونة في الموسم المقبل بعد مستواهما المميز.





وأشارت التقارير إلى أن فايلر يركز على تدعيم الجبهة اليمنى والجناح الأيسر والدفاع خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





هل تفاوض الأهلي مع نجم صن دوانز؟.. أمير توفيق يرد





رد أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي على ما نشره خالد علي المتحدث الرسمي بنادي صن دوانز الإنجليزي عن دخول مسئولو النادي الأحمر في مفاوضات مع نظائرهم في النادي الجنوب إفريقي للتعاقد مع الأوروجوياني جاستو سورينو صانع ألعاب الفريق خلال الأيام الماضية.





وقال توفيق في تصريحات خاصة :"بأن النادي الأهلي لم يفاوض نادي صن داونز على الإطلاق وما حدث مجرد استفسار عن عقد اللاعب ومدته المتبقية".





وأضاف :سورينو من ضمن اللاعبين الذين يتم ترشيحهم للتعاقد معهم لكننا لم نتفاوض مع النادي الجنوب إفريقي، وما حدث مجرد استسفار فقط".





ويرغب السويسري رينيه فايلر في تدعيم صفوف الفريق الأحمر خلال الميركاتو الصيفي المقبل، للمنافسة على جميع الألقاب التي يشارك فيها.



