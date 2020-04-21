موقف اتحاد الكرة من بطولة كأس مصر





يتوقف النشاط الرياضي فى مصر والعالم خلال الفترة الحالية بسبب فيروس كورونا المستجد.





وكشف الإعلامي محمد فاروق، أن اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني، يرفض إلغاء أى مسابقة محلية هذا الموسم على الرغم من فيروس "كورونا".





وقال فاروق فى برنامج "البريمو"، المذاع على قناة "Ten": "مسؤولو اللجنة الخماسية حريصين على عدم إلغاء المسابقات حتى لو تم التأجيل إلى وقت أخر وذلك بسبب الظروف الحالية التى نعيشها".





وأضاف: "اتحاد الكرة استقر بشكل كبير على ترحيل بطولة كأس مصر إلى بداية الموسم المقبل، وذلك بسبب حالة الضغط الشديد فى حالة عودة الدوري خلال الفترة المقبلة".



