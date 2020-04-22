أسعار الذهب اليوم الأربعاء 22-4-2020.. وتوقعات جديدة للمعدن الأصفر





أسعار الذهب في مصر





تعاود محلات المجوهرات والصاغة عملها بعد إغلاقها أبوابها استجابة لقرار مجلس الوزراء بتعطيل العمل بمناسبة أعياد شم النسيم، واستقرت أسعار الذهب في مستهل التعاملات الصباحية بالسوق المحلية مع توقعات بقفزة في سعر جرام الذهب، بدعم من الصعود في البورصة العالمية للمعدن الأصفر، وتتابع بوابة الفجر أسعار الذهب أول بأول:













شعبة الذهب:





كشف وصفي أمين، رئيس شعبة الذهب، عن إن المجوهرات ليس سلعة ضرورية لكي يقوم المواطن بشرائها في ظل انتشار فيروس كورونا، ولذلك قامت بعض المحلات طواعية بالإغلاق دون أن يطلب أحد منها ذلك.





وأوضح رئيس الشعبة، أن شراء الذهب خلال الفترة الحالية ليس ضرورة للمستهلك، ولذلك ليس هناك ضرورة لزيادة الزحام من خلال الموظفين في محلات الذهب خاصة مع تراجع المبيعات بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة مع ارتفاع أسعار الذهب.













أسعار الذهب في الصاغة





جرام الذهب عيار 24 سعر 836.5 جنيهًا





جرام الذهب عيار 21 سعر 732 جنيهًا





جرام الذهب عيار 18 سعر 627.5 جنيهًا





سعر الجنيه الذهب 5,856 جنيهًا









أسعار الذهب اليوم





سجل الذهب عيار 18 سعر 627.5 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر 732 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر 836.5 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,856 جنيه.





توقعات أسعار الذهب





قال محللو بنك أوف أمريكا بقيادة "مايكل ويدمر"، إنه من المتوقع ارتفاع أسعار الذهب إلى 3000 دولار خلال الـ18 شهراً المقبلة مقارنة مع التقديرات السابقة عند 2000 دولار للأوقية، بحسب وكالة "بلومبرج".

وأضاف المحللون: "مع انكماش الاقتصاد بشكل حاد، وزيادة الإنفاق المالي، وتضاعف الميزانيات العمومية للبنك المركزية، يمكن أن تتعرض العملات الورقية للضغوط، وسيتجه المستثمرون إلى الذهب".

وأطلق صناع السياسة في جميع أنحاء العالم كميات هائلة من التحفيز المالي والنقدي للمساعدة في دعم الاقتصادات التي تضررت من فيروس كورونا.

فيما يتوقع البنك الأمريكي أن يصل متوسط أسعار الذهب عند 1695 دولاراَ للأوقية خلال العام الجاري، ونحو 2063 دولاراً في 2021.

وكان الذهب قد سجل أعلى مستوى على الإطلاق في سبتمبر عام 2011 عند 1921.17 دولار للأوقية.

في حين يرى البنك الاستثماري أنه من المؤكد أن الدولار القوي، وانخفاض التقلبات في الأسواق المالية، وتراجع الطلب على المجوهرات في الهند والصين يمكن أن تظل رياحا معاكسة للذهب.

وعند تسوية جلسة اليوم، تراجعت العقود الآجلة للمعدن الأصفر بأكثر من 23 دولاراً عند 1687.80 دولار للأوقية.













أسعار الذهب الأن





متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 839 إلى 843 عيار 22 769 إلى 773 عيار 21 734 إلى 738 عيار 18 629 إلى 633 عيار 14 489 إلى 492 عيار 12 419 إلى 422 الاونصة 26.088 إلى 26.231 الجنيه الذهب 5,872 إلى 5,904 الكيلو 838.857 إلى 843.429 متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 836.5 جنيه 54.29 $ سعر الذهب عيار 22 766.75 جنيه 49.77 $ اسعار الذهب عيار 21 732 جنيه 47.51 $ اسعار الذهب عيار 18 627.5 جنيه 40.72 $ سعر الذهب عيار 14 488 جنيه 31.67 $ سعر الذهب عيار 12 418.25 جنيه 27.15 $ سعر الذهب عيار 9 313.75 جنيه 20.36 $ اسعار أوقية الذهب 26.599 جنيه 1,689 $ اسعار جنيه الذهب 5,856 جنيه 380.06 $ اسعار كيلو الذهب 836,500 جنيه 54,293 $



أسعار الذهب عالميًا:





انخفض سعر العقود الآجلة للمعدن النفيس تسليم شهر يونيو بنحو 1.4 بالمائة وهو ما يعادل 23.40 دولار ليسجل 1687.80 دولار للأوقية وهو أدنى مستوى لهذا العقد الأكثر نشاطاً منذ جلسة 8 أبريل الجاري.

وتراجع سعر التسليم الفوري للذهب بنسبة تزيد عن 1.2 بالمائة إلى 1675.34 دولار للأوقية، فاقداً أكثر من 20 دولاراً من قيمته.



