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أسعار الذهب اليوم الأربعاء 22-4-2020.. وتوقعات جديدة للمعدن الأصفر

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 12:00 ص
أسعار الذهب
أسعار الذهب
الفجر الاقتصادي

أسعار الذهب في مصر

تعاود  محلات المجوهرات والصاغة عملها بعد إغلاقها أبوابها استجابة لقرار مجلس الوزراء بتعطيل العمل بمناسبة أعياد شم النسيم، واستقرت أسعار الذهب في مستهل التعاملات الصباحية بالسوق المحلية مع توقعات بقفزة في سعر جرام الذهب، بدعم من الصعود في البورصة العالمية للمعدن الأصفر، وتتابع بوابة الفجر أسعار الذهب أول بأول:



شعبة الذهب:

كشف وصفي أمين، رئيس شعبة الذهب، عن إن المجوهرات ليس سلعة ضرورية لكي يقوم المواطن بشرائها في ظل انتشار فيروس كورونا، ولذلك قامت بعض المحلات طواعية بالإغلاق دون أن يطلب أحد منها ذلك.

وأوضح رئيس الشعبة، أن شراء الذهب خلال الفترة الحالية ليس ضرورة للمستهلك، ولذلك ليس هناك ضرورة لزيادة الزحام من خلال الموظفين في محلات الذهب خاصة مع تراجع المبيعات بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة مع ارتفاع أسعار الذهب.



أسعار الذهب في الصاغة

جرام الذهب عيار 24 سعر 836.5 جنيهًا

جرام الذهب عيار 21 سعر 732  جنيهًا

جرام الذهب عيار 18 سعر 627.5 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب 5,856 جنيهًا


أسعار الذهب اليوم 

سجل الذهب عيار 18 سعر 627.5 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر732 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر   836.5 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,856 جنيه.

توقعات أسعار الذهب

قال محللو بنك أوف أمريكا بقيادة "مايكل ويدمر"، إنه من المتوقع ارتفاع أسعار الذهب إلى 3000 دولار خلال الـ18 شهراً المقبلة مقارنة مع التقديرات السابقة عند 2000 دولار للأوقية، بحسب وكالة "بلومبرج".

وأضاف المحللون: "مع انكماش الاقتصاد بشكل حاد، وزيادة الإنفاق المالي، وتضاعف الميزانيات العمومية للبنك المركزية، يمكن أن تتعرض العملات الورقية للضغوط، وسيتجه المستثمرون إلى الذهب".

وأطلق صناع السياسة في جميع أنحاء العالم كميات هائلة من التحفيز المالي والنقدي للمساعدة في دعم الاقتصادات التي تضررت من فيروس كورونا.

فيما يتوقع البنك الأمريكي أن يصل متوسط أسعار الذهب عند 1695 دولاراَ للأوقية خلال العام الجاري، ونحو 2063 دولاراً في 2021.

وكان الذهب قد سجل أعلى مستوى على الإطلاق في سبتمبر عام 2011 عند 1921.17 دولار للأوقية.

في حين يرى البنك الاستثماري أنه من المؤكد أن الدولار القوي، وانخفاض التقلبات في الأسواق المالية، وتراجع الطلب على المجوهرات في الهند والصين يمكن أن تظل رياحا معاكسة للذهب.

وعند تسوية جلسة اليوم، تراجعت العقود الآجلة للمعدن الأصفر بأكثر من 23 دولاراً عند 1687.80 دولار للأوقية.



أسعار الذهب الأن

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

الوحدة

سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24

839 إلى 843

عيار 22 

769 إلى 773

عيار 21

734 إلى 738

عيار 18

629 إلى 633

عيار 14

489 إلى 492

عيار 12

419 إلى 422

الاونصة

26.088 إلى 26.231

الجنيه الذهب

5,872 إلى 5,904

الكيلو

838.857 إلى 843.429

 

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري

الوحدة

جنيه مصرى

دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24

 836.5 جنيه        

 54.29 $

سعر الذهب عيار 22

 766.75 جنيه

 49.77 $

اسعار الذهب عيار 21

732 جنيه           

47.51 $

اسعار الذهب عيار 18

627.5 جنيه

40.72 $

سعر الذهب عيار 14

488 جنيه

31.67 $

سعر الذهب عيار 12

 418.25 جنيه

27.15 $

سعر الذهب عيار 9

313.75 جنيه

20.36 $

اسعار أوقية الذهب

26.599 جنيه

1,689 $

اسعار جنيه الذهب

5,856 جنيه

380.06 $

اسعار كيلو الذهب

836,500 جنيه

54,293 $

أسعار الذهب عالميًا:

انخفض سعر العقود الآجلة للمعدن النفيس تسليم شهر يونيو  بنحو 1.4 بالمائة وهو ما يعادل 23.40 دولار ليسجل 1687.80 دولار للأوقية وهو أدنى مستوى لهذا العقد الأكثر نشاطاً منذ جلسة 8 أبريل  الجاري.

وتراجع سعر التسليم الفوري للذهب بنسبة تزيد عن 1.2 بالمائة إلى 1675.34 دولار للأوقية، فاقداً أكثر من 20 دولاراً من قيمته.

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