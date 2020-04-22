رئيس حي باب الشعرية يتبرع ببوابات تعقيم إلكترونية

أعلن اللواء ماهر كامل هاشم رئيس حي باب الشعرية، عن تبرعه ببوابة تعقيم إلكترونية ثنائية (دخول وخروج) لموظفي الحي لحمايتهم من انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد، وذلك على نفقته الخاصة.





كما اللواء ماهر كامل هاشم رئيس الحي، في تصريح خاص إلى بوابة الفجر، عن تبرعه ببوابتين تعقيم ثلاثية، واحدة لمستشفى الأزهر الجامعي والأخرى لمستشفى سيد جلال بباب الشعرية.





وأضاف "كامل": "تعتبر هذه البوابات أقل شيء نشارك به جهود رئيس الجمهورية للحفاظ على صحة المواطنين، لمنع تفشي فيروس كورونا بينهم"، مؤكدا أن البوابات جاهزة بعد تطهيرها وتعقيمها، لاستقبال المرضى من كافة ربوع مصر، موضحًا بأنها تعتبر البادرة الأولى من نوعها على مستوى الوحدات المحلية في مصر.





وأكد رئيس حي باب الشعرية، أن هذا الإجراء من أهم الإجراءات لحماية الموظفين وضمان تأدية العمل دون اى قلق او توتر من انتقال العدوى.





يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء خالد عبد العال نحافظ القاهرة بضرورة اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.





حظر إقامة موائد الرحمن والخيام الرمضانية

وقرر اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، حظر إقامة موائد الرحمن والخيام الرمضانية والندوات الدينية والثقافية التي كانت تعقد خلال شهر رمضان المبارك وذلك ضمن سلسلة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.





وطالب المحافظ، وفقا لبيان صحفي الثلاثاء، نوابه ورؤساء الأحياء باتخاذ كافة الإجراءات، لمتابعة تنفيذ هذا القرار خلال شهر رمضان المعظم خاصة وأن هذه الفعاليات تضم تجمعات كثيفة حرصا على سلامة المواطنين.





وفي إطار آخر، قامت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة تحت إشراف مديرية الصحة بتطهير وتعقيم منطقة التطوير أمام محطة مترو العتبة ومنطقة المكتبات بسور الأزبكية.





وشدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، على رؤساء الأحياء ومسئولي هيئة نظافة القاهرة، باستمرار حملات ازالة القمامة صباحًا ومساء، مع التركيز على استغلال فترة الحظر في تكثيف أعمال إزالة المخلفات، بالإضافة إلى أعمال تطهير وتعقيم شوارع العاصمة المستمرة يوميا.





وأكد محافظ القاهرة، في تصريحات صحفية، أن حملات النظافة ورفع للقمامة، تهدف للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للعاصمة إلى جانب الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.





وبدأت محافظة القاهرة عملية اصطفاف يومي بمناطق القاهرة الأربعة لعمال ومعدات النظافة خلال فترة الحظر تليها حملات مكثفة بكافة الأحياء لرفع تراكمات القمامة وتطهير وتعقيم الشوارع، حيث أشرف اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على الحملة التي انطلقت مساء أمس بالمنطقتين الغربية والشمالية وشملت شوارع عابدين والموسكى والترعة البولاقية وخلوصي وروض الفرج ودوران شبرا والخلفاوى والساحل.





متابعة سير عملية صرف معاش تكافل وكرامة

وتفقد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، في وقت سابق، مكتبي بريد عين شمس والفجالة؛ لمتابعة سير عملية صرف المساعدات الخاصة ببرنامج معاش تكافل وكرامة، الذي يبدأ اليوم ويستمر حتى 19 أبريل الجاري، والتأكد من تقديم كافة التيسييرات وتوافر كافة الإجراءات الوقائية الاحترازية ضد فيروس كورونا للمترددين على مكاتب البريد.



