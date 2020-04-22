عارفة عبد الرسول لـ"الفجر الفني": دوري في مسلسل "رجالة البيت" مفاجأة













كشفت الفنانة عارفة عبد الرسول، عن شخصيتها في مسلسل "رجالة البيت" وعن الشئ الذي جذبها في المسلسل وكواليس العمل به.وفي تصريح خاص لـ"الفجر الفني" قالت: "دوري في مسلسل "رجالة البيت" فهو دور "ست" عادية جداً، مدربة كارتيه في مركز شباب وتعيش في بيت العائلة، لأن الجد الكبير مصمم أن جميع العائلة تعيش سويًا في المنزل وبعد ذلك يحدث مفارقات كوميدية كثيرة.وأضافت: "دوري في هذا المسلسل مختلف عن مسلسل "اللعبة" تمامًا وسعيدة بمشاركتي في هذا العمل وأتمنى أن يُعجب به المشاهدين.وتابعت قائلة: كواليس العمل كانت ممتعة كثيراً.. .فالورق كان جيد والمسلسل أحداثه كوميدية.يشارك في مسلسل رجالة البيت" الكثير من النجوم، وهم "أحمد فهمي، أكرم حسني، بيومي فؤاد، ويزو، لطفي لبيب، عارفة عبدالرسول"، بالإضافة إلى ضيوف الشرف في كل مسلسل، والمسلسل من تأليف: أيمن وتار، إخراج أحمد الجندي.قرر صناع المسلسل تغير إسمه من "تيمون وبومبا" إلى "رجالة البيت" ، وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي.