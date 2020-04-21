نجل زيدان لا يمانع من تمثيل منتخب الجزائر

أبدي لوكا زيدان حارس مرمي ريال مدريد الإسباني والمعار حاليا لصفوف راسينج سانتاندير الاسباني ونجل الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد الاسباني رغبته في تمثيل منتخب الجزائر الأول.





وقالت صحيفة سبورت الاسبانية الشهيرة:"يرغب جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر في استدعاء لوكا زيدان نجل الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد الاسباني وحارس مرمى الفريق الملكي المعار حاليا إلى راسينج سانتاندير الاسباني".





وأضافت الصحيفة الاسبانية الشهيرة:"يسعى جمال بلماضي لضم لوكا زيدان إلى صفوف محاربي الصحراء، أملًا في الهبوط بمعدل أعمار المنتخب، المتوج بكأس الأمم الإفريقية 2019 التي أقيمت في مصر حيث طلب بلماضي بالفعل من اتحاد الكرة المحلي الجزائري محاولة استكمال أوراق لوكا زيدان سريعًا لضم اللاعب".





واختتمت الصحيفة تقريرها قائلة:"من جانبه لا يمانع لوكا في تمثيل الخضر، حيث يسعى لعقد جلسة مع بلماضى في أقرب وقت ممكن، للحديث حول الأمر".