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شوبير: الأهلي سيتعاقد مع جناح ومهاجم في الصيف المقبل

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 11:45 م
بوابة الفجر
علي نبوي
أكد الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن النادي الأهلي سيتعاقد مع صفقتين من العيار الثقيل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأضاف شوبير في تصريحات تلفزيونية عبر قناة أون تايم سبورت :"الأهلي سيتعاقد مع لاعب في مركز الجناح وأخر مهاجم خلال ميركاتو الصيف المقبل".

وتابع نجم الفراعنة السابق حديثه قائلًا :"النادي الأهلي يسعى لإبرام صفقتين كبار، وتلبية احتياجات السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر".

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