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"الكونجرس" يقر حزمة مساعدات طارئة للشركات الصغيرة لمواجهة كورونا

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 11:25 م
مجلس الشيوخ الأمريكي
مجلس الشيوخ الأمريكي
الفجر
أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، مساء اليوم الثلاثاء، حزمة مساعدات طارئة للشركات الصغيرة بقيمة 480 مليار دولار تمول برنامج حماية الراتب، الذي يوفر للشركات الصغيرة المغلقة قروضا لمواصلة دفع الرواتب للموظفين والنجاة من أزمة فيروس كورونا.

وقال زعيم الأغلبية ميتش ماكونيل قبل التصويت: "استمر مجلس الشيوخ في الوقوف إلى جانب الشعب الأمريكي، ومشاهدة قانون CARES ساري المفعول وإضافة أموال عند الضرورة للحفاظ على البرامج التي تعمل بشكل جيد".
وأضاف "في صميم اتفاقنا هناك 320 مليار دولار إضافية لبرنامج حماية الراتب الذي يوفر بالفعل الملايين من الشركات الصغيرة ويساعد الأمريكيين في الحصول على رواتبهم في ظل الأزمة".

وأظهر إحصاء لرويترز أن العدد الإجمالي للوفيات المؤكدة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، تجاوز حاجز الـ45 ألف حالة.

وسجلت في الولايات المتحدة، حتى مساء الثلاثاء، 813758 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، بينها 45024 وفاة، ما يعادل نحو 5.5% من حصيلة الحالات.

وشهد العدد الإجمالي للمتوفين ارتفاعا بواقع 2510 حالات على الأقل مقارنة في الإحصائية الأخيرة، حسب معطيات مراكز مكافحة الأمراض والمؤسسات الطبية المعنية.

وتعتبر الولايات المتحدة الدولة الأولى عالميا من حيث عدد الإصابات والوفيات المسجلة جراء عدوى "COVID-19".

وتأتي إيطاليا في المركز الثاني من حيث عدد المتوفين بـ24648 حالة، بينما تحتل المرتبة الثالثة من حيث الإصابات بـ183957.

وتحتل إسبانيا الموقع الثالث من حيث الوفيات الناجمة عن الفيروس بـ21282، وتأتي في المرتبة الثانية من حيث الإصابات بـ204178 حالة. 


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