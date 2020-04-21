صفقة تبادلية كبرى بين الأهلي والإسماعيلي

كشفت تقارير صحفية أن مسئولي الأهلي يدرسون التضحية بأحد النجوم في صفوف فريق كرة القدم في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وذلك من أجل التعاقد مع باهر المحمدي نجم الإسماعيلي.





وأفادت التقارير الصحفية بأن مسئولي القلعة الحمراء يرغبون في ضم ظهير أيمن الإسماعيلي من أجل تدعيم الجبهة اليمنى عقب رحيل أحمد فتحي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





ويخطط مسؤولي مسئولي الأهلي لعقد صفقه تبادلية مع مسئولي الإسماعيلي تقضي بحصول الدراويش على خدمات نجم الأهلي محمود الجزار والمعار إلى الجونة.





وأوضحت التقارير أن هذا سيكون مقابل الحصول على خدمات باهر المحمدي وأن الأهلي سيعرض على نظيره الإسماعيلي هذه الصفقة من أجل ضم باهر المحمدي في الصيف المقبل.





وأشارت إلى أن الجزار سيكون ضمن الصفقة وأنه سيتم دفع مبلغ مالي للإسماعيلي أيضًا يبلغ قدره 20 مليون جنيه.



