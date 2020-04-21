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عاجل.. صن دوانز يحطم أحلام الأهلي في ضم سيرينو

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 11:53 م
جاستو سيرينو
جاستو سيرينو
علي نبوي
شرح خالد علي المتحدث الرسمي باسم نادي صن دوانز الجنوب إفريقي أخر التفاصيل في إمكانية تعاقد النادي الأهلي، مع الأوروجوياني جاستو سيرينو لاعب الفريق الجنوب إفريقي.


وقال في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت :"وسائل الإعلام تداولت موضوع اللاعب الأوروجوياني سورينو، والبعض تحدث بأن هناك تعاقد مع اللاعب".

وأضاف :"بعد مباراة الأهلي وصن ودانز الجنوب إفريقي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، وقمت بالحديث مع المدير التنفيذي لصن داونز وأبلغته في حالة تلقي اللاعب عرضا من الأهلي ماذا سيحدث".

وتابع :"النادي الأهلي سلك الطرق الشرعية في التعاقد مع سيرينو ولكن اللاعب مرتبط بعقد مع النادي الجنوب إفريقي لمدة 3 سنوات".

وواصل :"حدث اتصال شفهي من قبل مسئولو النادي الأهلي، وقمت بعرض الأمر على إدارة صن دوانز والمدير الفني أبلغني بأنه من الصعب التفريط في أي لاعب خاصة وأننا سننافس على التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا".

وزاد :"هناك تعاون بين إدارتي الأهلي وصن دوانز في المستقبل، ولكن ما نريد التأكيد عليه بأنه من الممكن أن يحدث".

وأشار :"لم نصل إلى مرحلة المقابل المادي ولكن الأمر كان مرتبط بإمكانية رحيله والمدير الفني يرفض رحيله وهو أمر ليس له علاقة بالجانب المالي".

وزاد :"الإدارة الفنية في النادي الأهلي ترى بأن سيرينو قادر على تقديم الإضافة للنادي الأهلي".

وواصل :"قرار نهائي من نادي صن دوانز برفض رحيل اللاعب، ولن يلعب للنادي الأهلي، بناء على طلبات المدير الفني ومجلس الإدارة".

وأتم حديثه :"أما بخصوص اللاعب فأي لاعب يتمنى الانضمام للنادي الأهلي، ولكن عن طريق نادي صن دوانز".

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