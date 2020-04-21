طيران "إير كندا" يعلن تعليق الرحلات إلى الولايات المتحدة بسبب كورونا

أعلنت شركة طيران "إير كندا"، اليوم الثلاثاء، أنها ستعلق الرحلات بين كندا والولايات المتحدة بعد السادس والعشرين من أبريل بسبب جائحة فيروس كورونا.





وأضافت الشركة أن هذه الخطوة تأتي نتيجة للاتفاق بين حكومتي البلدين على تمديد القيود عبر الحدود لمدة 30 يوما إضافية بدءا من يوم الثلاثاء 21 أبريل.