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طيران "إير كندا" يعلن تعليق الرحلات إلى الولايات المتحدة بسبب كورونا

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 11:53 م
بوابة الفجر
وكالات
أعلنت شركة طيران "إير كندا"، اليوم الثلاثاء، أنها ستعلق الرحلات بين كندا والولايات المتحدة بعد السادس والعشرين من أبريل بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأضافت الشركة أن هذه الخطوة تأتي نتيجة للاتفاق بين حكومتي البلدين على تمديد القيود عبر الحدود لمدة 30 يوما إضافية بدءا من يوم الثلاثاء 21 أبريل.

وتعتزم الناقلة الكندية استنئاف الرحلات إلى الولايات المتحدة في الثاني والعشرين من مايو.

وأعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، يوم السبت 18 أبريل، تمديد إغلاق الحدود بين كندا والولايات المتحدة شهرا إضافيا كإجراء احترازي ضد فيروس كورونا المستجد.

وقال ترودو إن الولايات المتحدة وكندا قررتا تمديد الإغلاق الجزئي للحدود المشتركة بينهما لشهر إضافي على خلفية أزمة تفشي فيرو كورونا المستجد "كوفيد-19".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعرب عن أمله أن تكون هذه الحدود "من بين الأولى" التي يعاد فتحها، في حين كانت أوتاوا تعتبر أن الأمر لا يزال يتطلب أسابيعا.

وتم إغلاق أطول حدود دولية في العالم بطول 8900 كيلومتر أمام جميع المسافرين، باستثناء الأمور الملحة، في 21 مارس الماضي، مع تفشي فيروس كورونا، إلا أن حركة التجارة بين البلدين استمرت.

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كورونا كندا طيران تعليق الولايات المتحدة الرحلات

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