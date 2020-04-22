Advertisements

ويلفريد شايفر: الأهلي فاوضني مرتين.. ومندهش من تراجع الزمالك محليا

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 12:03 ص
ويلفريد شايفر
ويلفريد شايفر
علي نبوي
أكد الألماني ويلفريد شايفر المدير الفني السابق لمنتخب الكاميرون على تلقيه عرضين من قبل النادي الأهلي، في وقت سابق لتولي تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت :"تلقيت عرضين من النادي الأهلي لتولي تدريبه في مرتين ولكن المفاوضات لم تكتمل وكنت اتمنى المجيء إلى مصر".

وتابع :"أنا متابع الكرة المصرية، فالأهلي يحتل صدارة ترتيب الدوري ومندهش لتراجع الزمالك".

وأشار :"تابعت بطولة أمم إفريقيا الأخيرة التي أقيمت في مصر، ولم يقدم المنتخب المصري أداء قوي وكان يجب عليه تحقيق الفوز، ولا أعلم لماذا خسر أمام جنوب إفريقيا، وخرج من البطولة مبكرً".

وأتم حديثه :"المنتخب المصري يحتاج إلى مزيد من القوة والثقة مثلما كان في 2010".

أخبار تهمك

عاجل.. وزير الأوقاف يرد على هجوم السوشيال ميديا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. قرار من النائب العام ضد حنين حسام بطلة فيديو الدولارات

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجآة فى تجديد تعاقد الأهلي مع فايلر

منذ ساعة و نصف

طبيب يكشف مفاجأة صادمة بشأن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

دولة عربية تسجل "صفر" إصابات بفيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. النيابة تنفي الاتهامات المنشورة ضد حنين حسام

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة.. الصحة: 9 أنوع من فيروس كورونا تصيب المواطنين

منذ حوالي 4 ساعات

القاطرة الإفريقية.. صفقة نارية في الطريق إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

تصريح هام من منظمة الصحة العالمية بشأن مصدر فيروس كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. أول صورة للسفير المصري لحظة تسليم المساعدات لأمريكا

منذ ساعتين و 27 دقيقة

تفاصيل نارية.. مفاجأة في قضية كهربا مع الزمالك وعبدالله السعيد مع الأهلي

منذ ساعتين و 54 دقيقة

صفقة تبادلية كبرى بين الأهلي والإسماعيلي

منذ ربع ساعة

عاجل.. وزير المالية يفجر مفاجأة بشأن الاحتياطي النقدي بعد أزمة كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. تفاصيل أول بلاغ يطالب بالقبض على حنين حسام بطلة فيديو "الدولارات"

منذ يوم

الكشف عن أسماء اللاعبين المشاركين في برنامج رامز جلال والمقابل المادي

منذ ساعتين و 30 دقيقة

قرار عاجل بشأن المخالطين لموظف كارفور المصاب بكورونا

منذ حوالي 22 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:20 م

تفاصيل نارية.. مفاجأة في قضية كهربا مع الزمالك وعبدالله السعيد مع الأهلي

عاجل.. قرار من النائب العام ضد حنين حسام بطلة فيديو الدولارات

03:56 م

عاجل.. وزير المالية يفجر مفاجأة بشأن الاحتياطي النقدي بعد أزمة كورونا

01:11 م

دولة عربية تسجل "صفر" إصابات بفيروس كورونا

02:55 م

عاجل.. أول صورة للسفير المصري لحظة تسليم المساعدات لأمريكا

09:47 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان بالكورونا.. ضغوط من أهل السياحة لفتح المطاعم والكافيهات

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أستاذ "هارفارد" يضع 3 معادلات للسعادة

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: البلللوم