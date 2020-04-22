ويلفريد شايفر: الأهلي فاوضني مرتين.. ومندهش من تراجع الزمالك محليا

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أكد الألماني ويلفريد شايفر المدير الفني السابق لمنتخب الكاميرون على تلقيه عرضين من قبل النادي الأهلي، في وقت سابق لتولي تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر.



وأضاف في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت :"تلقيت عرضين من النادي الأهلي لتولي تدريبه في مرتين ولكن المفاوضات لم تكتمل وكنت اتمنى المجيء إلى مصر".



وتابع :"أنا متابع الكرة المصرية، فالأهلي يحتل صدارة ترتيب الدوري ومندهش لتراجع الزمالك".



وأشار :"تابعت بطولة أمم إفريقيا الأخيرة التي أقيمت في مصر، ولم يقدم المنتخب المصري أداء قوي وكان يجب عليه تحقيق الفوز، ولا أعلم لماذا خسر أمام جنوب إفريقيا، وخرج من البطولة مبكرً".



وأتم حديثه :"المنتخب المصري يحتاج إلى مزيد من القوة والثقة مثلما كان في 2010".

