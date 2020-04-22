شيكو يكشف عن سر طرد والده له من المنزل





أعرب الفنان شيكو، عن خوفه الشديد من فيروس "كورونا" وأنه يعمل دائما على حماية نفسه بالتعقيم الدائم قائلًا: "أنا برش الكحول على طول، ودايما معايا في كل مكان وجايبه معايا الحلقة اهو وبوري بابا أني برش".









وأضاف خلال لقائه مع الاعلامي شريف عامر على قناة Mbc مصر مازحًا: "بابا لو مرتش كحول ممكن ميدخلنيش البيت، عشان بوريك الكحول أهو".وأضاف عن متابعته للأعمال الدرامية في رمضان قائلا: "أنا بتابع كل المسلسلات بعين الجمهور مش كفنان".يخوض الفنان شيكو السباق الرمضاني مع الفنان هشام ماجد من خلال مشاركتهما في مسلسل "اللعبة" بطولة الفنان شيكو وهشام ماجد ومي كساب ومحمد ثروت وميرنا جميل واحمد فتحي وسامي مغاوري وعارفة عبد الرسول ومحمد اوتاكا ودعاء رجب ومنى جمال وظهر في المسلسل ضيوف شرف كثير منهم الفنان احمد فهمي وشريف عامر وسليمان عيد والمسلسل من تأليف احمد سعد والي ومحمد صلاح خطاب وابراهيم صابر ومن اخراج معتز التوني.