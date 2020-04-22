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ملخص الحلقة الأولي من مسلسل "اتنين في الصندوق"

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 12:26 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
عرض منذ قليل، مسلسل "اتنين في الصندوق" لـ النجمين حمدي الميرغني وأوس اوس، على قناة "mbc مصر" الشي يخوضان به السباق الرمضاني الجاري.

ويعرض لكم "الفجر الفني" ملخص أحداث الحلقة الأولي من مسلسل "اتنين في الصندوق".

يظهر حمدي الميرغني بشخصية "شوقي" واوس أوس "زيكا" كـ عمال نظافة وأولاد القدير صلاح عبدالله وانتصار، وبدأت أولى مشاهد الحلقة الأولى بخناقه بين شوقي وزيكا في ايطار كوميدي حول من عليه الدور في لم القمامة من البرج، وتنتهي بـ عملهم سويا، وأثناء دخول البرج يمنعهم فرد أمن البرج من عدم الصعود في المصعد الكهربائي بسبب راحتهم الكريهه ولكن بـ 20 جنيه رشوة تنتهي الخناقة.

وقامت البنت التي تعمل في إحدى العمارات التي يجمع منها أوس أوس القمامة، بإعطائه جيتار كهدية لتعبيرها عن حبها له، ولكنه يقوم باستغلالها لأنها تعمل عند شخص موسيقي ويتمنى التعرف عليه ليصل إلى مجال الفن الذي يحلم به، ولكنه يحب فتاة أخرى والتي تجسد دورها الفنانة هايدي رفعت التي تسكن في إحدى المناطق البسيطة وقام أوس أوس في هذه الحلقة بتقديم وردة لها أمام منزلها.

وتنتهي الحلقة الأولى بمشهد انساني حيث يقوم حمدي بـ إعطاء مبلغ مالي لـ احدى جيرانه بسبب سرقة ابنها المال لـ للعب بها.

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