"أداني كهربا زيادة وأنا مش مجرمة زيه".. فيفي عبده تكشف تجربتها في برنامج مقالب رامز

قالت الفنانة فيفي عبدهأنها لم تشاهد الحلقة الأولى من برنامجها "خلي بالك من فيفي" لكثرة الحلقات التي قدمتها وهي 60 حلقة نصفهم للمغرب ونصفهم لمصر.

وعبرت في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في حلقة استضافته لشيكو وهشام ماجد، عن استيائها من برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي" وما حدث لها من آثار سلبية بسبب الكهرباء الزائدة التي تعرضت لها في البرنامج قائلة "انت متعرفش عمل فينا إي انت هتشوف بنفسك ده اداني كهربا زيادة".



وذكرت "عبده" أنها لم تفعل في ضيوف برنامجها كما يفعل رامز جلال قائلة "أنا حنينة مع ضيوفي مش مجرمة".





وتفاجأت "عبده" من أنها تريند اليوم بسبب حلقة برنامجها "خلي بالك من فيفي" قائلة "محدش قالي..اوعا وشك أنا مش بغشك أنا بس ببوسك فوشك".

