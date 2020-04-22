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برشلونة ينقض على هدف ليفربول

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 12:14 ص
فيرنر
فيرنر
عبد القادر عرابي


ذكرت تقارير صحفية فرنسية اليوم، أن نادي برشلونة الإسباني يفكر في الإنضمام لسباق التعاقد مع أحد اللاعبين المطلوبين في نادي ليفربول الإنجليزي، في سوق الإنتقالات الصيفية المقبلة.


ووفقاً لموقع " le 10sport "  الفرنسي، فإن برشلونة مهتم بضم المهاجم الدولي الألماني "تيمو فيرنر " نجم نادي لايبزج الألماني، خلال الصيف المقبل.

وأكد الموقع، أن برشلونة يبحث عن خليفه لمهاجمه الأوروجواياني لويس سواريز، والذي يعيش عامه الـ34.


وأضاف الموقع، أن برشلونة أجرى إتصالات بوكيل اللاعب، لبحث إمكانية ضمه خلال الصيف القادم.





ويعد فيرنر ضمن أهم مهاجمي أوروبا في الوقت الحالي، حيث أنه مطلوباً في كبار الأندية الأوروبية، على شاكلة ريال مدريد وإنتر ميلان وتشيلسي وليفربول.


وكانت تقارير عديدة قد أشارت لإقتراب صاحب الـ24 عاماً من الإنضمام للريدز، إلا أن دخول برشلونة على خط المفاوضات قد يجعل اللاعب يعيد من حساباته، قبل الرحيل عن لايبزج.



يذكر أن عقد فيرنر مع النادي الألماني يتضمن شرطاً جزائياً يبلغ 50 مليون يورو، وهو مبلغ زهيد، قياساً على قدرات اللاعب الدولي.

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