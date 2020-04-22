حمدي الميرغني يروج لـ مسلسله الجديد "اتنين في الصندوق" عبر تويتر



في سياق متصل عرض اليوم أولي حلقات مسلسل "اتنين في الصندوق" لـ النجمين حمدي الميرغني وأوس أوس في تمام الساعة الـ 9،30 عبر قناة MBC مصر.



وغنى الفنان محمد عدوية تتر البداية والنهاية لـ المسلسل بعنوان "قالوللنا زمان" وهي من توزيع أحمد العسال، وكلمات أحمد عرفان، أما أغنية النهائية بعنوان "انا انسان" من كلمات ياسر حسانين، وألحان محمد عدوية، وتوزيع أحمد العسال، وميكس وماستر خالد رؤوف.



يذكر أن مسلسل " أتنين في الصندوق" تأليف لؤى السيد، وإخراج محمد مصطفى، وبطولة حمدي الميرغني، أوس أوس، نهى عابدين، بيومي فؤاد، صلاح عبد الله، انتصار، رحاب الجمل، هايدي رفعت، أحمد عبد الله محمود وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه في 30 حلقة ومقرر عرضه في الموسم الشتوي ويناقش حياة عمال النظافة وإهمال المجتمع لهم.



شارك الفنان حمدي الميرغني جمهورة بـ جزء من مسلسله الجديد "اتنين في الصندوق" عبر حسابه الشخصي بـ موقع تبادل التدوينات القصيرة "تويتر"، وعلق عليه قائلاُ:" مستني رايكوا في اول حلقه ومتابع كل تعليقاتكوا علي هاشتاج #اتنين_في_الصندوق، زيكا وشوقه مسلسل اتنين في الصندوق يوميا الساعه ٩:٣٠ ".