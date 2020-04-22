تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس اليوم

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا، يكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء الموافق 22 إبريل 2020، علي كافة محافظات الجمهورية.





وجاءت حالة الطقس المتوقعة كالتالي:





القاهرة الكبرى

يسود طقس حار نهارًا، لطيف ليلًا، والرياح تنشط مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة.





الوجه البحري

يسود طقس حار نهارًا، لطيف ليلًا، والرياح تنشط مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة.





السواحل الشمالية الغربية

يسود طقس لطيف نهارًا، مائل للبرودة ليلًا، والرياح نشطة.





السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء

يسود طقس حار نهارًا، بارد ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة قد تصل لحد العاصفة على مناطق متفرقة.





جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر

يسود طقس مائل للحرارة نهارًا، لطيف ليلًا، والرياح تنشط على خليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.





شمال الصعيد

يسود طقس شديد الحرارة نهارًا، لطيف ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا مثيرة للرمال والأتربة.





جنوب الصعيد

يسود طقس شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا، والرياح معتدلة.





وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء، القاهرة العظمي 34 درجة والصغرى 22 درجة، والإسكندرية العظمي 24 درجة والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمي 23 درجة والصغرى 17 درجة، وسوهاج العظمي 37 درجة والصغرى 23 درجة، وقنا العظمي 37 درجة والصغرى 23 درجة، وأسوان العظمي 38 درجة والصغرى 26 درجة، وسانت كاترين العظمي 26 درجة والصغرى 14 درجة.





وعن حالة الموج في حالة البحر الأحمر فهو معتدل، وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية جنوبية شرقية، أما عن البحر المتوسط فهو معتدل، وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.









وقال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة تشهد ارتفاعا حتى يوم الجمعة المقبل، محذرا من وجود شوائب عالقة اليوم خلال ساعات النهار تقلل من مستوى الرؤية.





وأشار "شاهين"، خلال تصريحات تليفزيونية، إلى أن درجة الحرارة ستكون أعلى من المعدل الطبيعي بنحو 5 درجات حتى أول أيام شهر رمضان، ولكن سيحدث انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة لتعود لمعدلها الطبيعي يومي السبت والأحد القادمين.



