Advertisements

تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس اليوم

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 01:15 ص
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا، يكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء الموافق 22 إبريل 2020، علي كافة محافظات الجمهورية.

وجاءت حالة الطقس المتوقعة كالتالي:

القاهرة الكبرى
يسود طقس حار نهارًا، لطيف ليلًا، والرياح تنشط مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة.

الوجه البحري
يسود طقس حار نهارًا، لطيف ليلًا، والرياح تنشط مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة.

السواحل الشمالية الغربية
يسود طقس لطيف نهارًا، مائل للبرودة ليلًا، والرياح نشطة.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء
يسود طقس حار نهارًا، بارد ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة قد تصل لحد العاصفة على مناطق متفرقة.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر
يسود طقس مائل للحرارة نهارًا، لطيف ليلًا، والرياح تنشط على خليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

شمال الصعيد
يسود طقس شديد الحرارة نهارًا، لطيف ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا مثيرة للرمال والأتربة.

جنوب الصعيد
يسود طقس شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا، والرياح معتدلة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء، القاهرة العظمي 34 درجة والصغرى 22 درجة، والإسكندرية العظمي 24 درجة والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمي 23 درجة والصغرى 17 درجة، وسوهاج العظمي 37 درجة والصغرى 23 درجة، وقنا العظمي 37 درجة والصغرى 23 درجة، وأسوان العظمي 38 درجة والصغرى 26 درجة، وسانت كاترين العظمي 26 درجة والصغرى 14 درجة.

وعن حالة الموج في حالة البحر الأحمر فهو معتدل، وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية جنوبية شرقية، أما عن البحر المتوسط فهو معتدل، وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.


وقال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة تشهد ارتفاعا حتى يوم الجمعة المقبل، محذرا من وجود شوائب عالقة اليوم خلال ساعات النهار تقلل من مستوى الرؤية.

وأشار "شاهين"، خلال تصريحات تليفزيونية، إلى أن درجة الحرارة ستكون أعلى من المعدل الطبيعي بنحو 5 درجات حتى أول أيام شهر رمضان، ولكن سيحدث انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة لتعود لمعدلها الطبيعي يومي السبت والأحد القادمين.

وحذر من وجود فرص لنشاط الرياح على الطرق الصحراوية اليوم الأربعاء، منوها بأن بأن نشاط الرياح سيعاود مرة أخرى يوم الجمعة، ولكن على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية، فضلا عن ارتفاع في درجات الحرارة.
تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس اليوم
تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس اليوم

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

طقس اليوم درجات الحرارة الطقس الارصاد اليوم الارصاد الآن الارصاد أخبار درجات الحرارة أخبار الطقس أخبار

أخبار تهمك

تفاصيل نارية.. مفاجأة في قضية كهربا مع الزمالك وعبدالله السعيد مع الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول صورة للسفير المصري لحظة تسليم المساعدات لأمريكا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تفاصيل أول بلاغ يطالب بالقبض على حنين حسام بطلة فيديو "الدولارات"

منذ يوم

عاجل.. النيابة تنفي الاتهامات المنشورة ضد حنين حسام

منذ حوالي 9 ساعات

تصريح هام من منظمة الصحة العالمية بشأن مصدر فيروس كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

دولة عربية تسجل "صفر" إصابات بفيروس كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

قرار عاجل بشأن المخالطين لموظف كارفور المصاب بكورونا

منذ يوم

عاجل.. وزير المالية يفجر مفاجأة بشأن الاحتياطي النقدي بعد أزمة كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجآة فى تجديد تعاقد الأهلي مع فايلر

منذ حوالي 3 ساعات

طبيب يكشف مفاجأة صادمة بشأن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل| حجز حنين حسام لجلسة الغد.. والنيابة تشاهد الفيديوهات

منذ ساعة و 7 دقيقة

القاطرة الإفريقية.. صفقة نارية في الطريق إلى الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. وزير الأوقاف يرد على هجوم السوشيال ميديا

منذ حوالي 10 ساعة

الكشف عن أسماء اللاعبين المشاركين في برنامج رامز جلال والمقابل المادي

منذ حوالي 4 ساعات

صفقة تبادلية كبرى بين الأهلي والإسماعيلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. قرار من النائب العام ضد حنين حسام بطلة فيديو الدولارات

منذ حوالي 10 ساعات

موضوعات متعلقة

أمطار وأتربة.. الأرصاد تصدر بيانا عن طقس الغد

"رياح تصل إلى حد العاصفة وأمطار".. تعرف على طقس الثلاثاء

بيان مهم من الأرصاد بشأن طقس اليوم الثلاثاء

سبب ظهور رائحة "الفل والياسمين".. الأرصاد تحذر من طقس اليوم

أمطار وشبورة.. الأرصاد تصدر بيانا عن طقس غدا الأربعاء

بعد أتربة اليوم.. الأرصاد تكشف الطقس المتوقع غدا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:38 ص

عاجل| حجز حنين حسام لجلسة الغد.. والنيابة تشاهد الفيديوهات

عاجل.. قرار من النائب العام ضد حنين حسام بطلة فيديو الدولارات

03:56 م

تفاصيل نارية.. مفاجأة في قضية كهربا مع الزمالك وعبدالله السعيد مع الأهلي

09:20 م

عاجل.. وزير المالية يفجر مفاجأة بشأن الاحتياطي النقدي بعد أزمة كورونا

01:11 م

دولة عربية تسجل "صفر" إصابات بفيروس كورونا

02:55 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان بالكورونا.. ضغوط من أهل السياحة لفتح المطاعم والكافيهات

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أستاذ "هارفارد" يضع 3 معادلات للسعادة

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: البلللوم