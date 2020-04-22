"الفجر الفني" يكشف يكيف يقضي الفنانين شهر رمضان في الحظر

Advertisements

يفصلنا يومين، عن أعظم شهور في العام والذي تنتظره الأمة الإسلامية وهو "شهر رمضان المبارك" فهو يتحوّل بها الشارع المصري مع ثبوت رؤية الهلال إلى احتفالية جميلة، فتنشط حركة الناس في الأسواق لكي يقوموا بشراء طالبات رمضان المتعارف عليها وتتزين الشوارع بضجيج صوت الباعة والفوانيس الملونة، وما يزيدها جمالا وهي الجميلة منظر الأطفال حاملين معهم فوانيس رمضان.







وهذا العام يختلف شهر رمضان المبارك، عن كل الأعوام بسبب إنتشار فيروس كورونا في العالم، وفرض الحظر، وإلغاء عادات وتقاليد كان يقوم بها المصرين في رمضان، للحافظ على سلامة المواطنين.





وحرص "الفجر الفني" أن يسأل الفنانين عن أهم الطقوس التي يقومون بها خلال شهر رمضان، وكيف يقضونه في ظل في الحظر ، وخصوصًا مع قلة ومنع العزومات والخروجات مثل كل عام، ويرصد موقع الفجر الفني ماذا سيفعل النجوم في شهر رمضان هذا العام في التقرير التالي..





إنتصار

قالت الفنانة إنتصار،" نقعد بالبيت ونجرب الجديد رمضان بالبيت و بالمرة نركز شوية في البيت و الأسرة الصغيرة و أقاربنا يوحشونا شوية و معاهم علي الواتس والتليفون و برضه توفير.





عبدالرحيم حسن





أكد الفنان عبد الرحيم حسن، أن رمضان هذا العام مختلف بسبب الظروف التي تمر بها البلاد بسب فيروس كورونا، يعني الطقس الجميل اللي كونه بنعيشه والتجمع العائلي مش موجود وصلاة التروايح والخروج من البيت ايضا مش موجود، متمنية أن تمضي هذا الفترة على خير ونقضي رمضان والعيد بخير بجانب العائلة





إلهام شاهين



وكشفت النجمة إلهام شاهين، بإنها ستقضي شهر رمضان داخل المنزل قائلة "زى كل الناس .. كل واحد فينا فى بيته مع عيلته".





داليا البحيري





ومازحت النجمة داليا البحيري، عن كيف ستقضي رمضان هذا العام قائلة " الجديد السنة دي اني أكيد هطبخ".





عزوز عادل



أعرب الفنان عزوز عادل، عن حبه لشهر رمضان المبارك قائلاً "رمضان بالنسبة لي شهر العباده الوحيد طبعا كل السنة كلنا مع ربنا بس رمضان مختلف لانه في بركة، وأما كيف يقضي يومه في رمضان قائلاً في حالة عدم وجود شغل بظبط المنبه على أذان الضهر وبستني العصر وبعدها بنزل اجري شوي وبرجع قبل المغرب بشوي اصلي ركعتين وأقرأ قرأن واكمل يومي كده لحد صلاة التراويح، كما كشف انه يقوم حاليا بتظبيط مكان في البيت لصلاة التروايح بسبب عدم وجود صلاة في المساجد وبتابع المسلسلات كلها بليل.



محمد التاجي





انا ماليش في العزومات بتاعة رمضان نهائي، هو يوم واحد فقط اعزم كل اصدقائي المقربين واقوم انا بالطبخ لهم وبيكون من حوالي ٤٠ شخص اما غير ذلك بحضر درس في المسجد بعد صلاة العصر وبعدك الفطار بنزل اصلي العشاء َوالتروايح، وبعدين يغادر للمنزل وأنام واصحى على صلاة القيام، حيث أن المسجد عندنا بيصلي القيام من أول يوم في رمضان، ولكن مع غلق المساجد سأفعل ذلك داخل المنزل.





وطالب من جمهوره أن يدعي لنجله ان يرجع على خير من دولة الإمارات، وأن كل الاحباب يتجمعوا من تاني.







منة جلال





قالت منة جلال،فيه عزومات اكيد بس مفيش خروج عشان احنا لسه مش عارفين، الحظر هيبقى من الساعة كام لكام.





وأضافت اهم حاجة افطر انا و امى و هفتقد ابويا لان كل سنه بيجى يقضي رمضان معانا بس عشان الظروف و هو مسافر المانيا مش هيبقي موجود، و اعمل الاكل اللي بحبه طاجن بطاطس باللحمة ورقاق