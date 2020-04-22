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نجم ريال مدريد مرشح للإنضمام إلى باريس سان جيرمان

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 12:26 ص
ريال مدريد
ريال مدريد
ريهام عبدالمحسن

أفادت تقارير صحفية إسبانية مؤخرًا بأن باريس سان جيرمان الفرنسي جدد اهتمامه بالفرنسي كريم بنزيما نجم هجوم ريال مدريد الإسباني حاليًا وأولمبيك ليون سابقًا وذلك تمهيدًا للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وأكدت صحيفة سبورت الإسبانية أن باريس سان جيرمان يخطط للتعاقد مع كريم بنزيما حتى يكون خليفة الأوروجوياني إدينسون كافاني الذي من المرجح أن يرحل عن صفوف الفريق الباريسي.
وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن بنزيما جدد عقده مع ريال مدريد، حيث سينتهي عقده الحالي في عام 2022 وأن إدارة الملكي ستجدد له لموسم إضافي بحيث ينتهي في 2023 وأن النادي الباريسي سيحاول تقديم عرض مغرٍ للنجم الفرنسي من أجل التعاقد معه.
وكشفت الصحيفة الإسبانية أن باريس سان جيرمان يبحث عن مهاجم من ذوي الخبرة لكي يكون بديلا لكافاني الذي اقترب من الرحيل عن صفوف الفريق الفرنسي منذ فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

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