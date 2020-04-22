الانتهاء من تسجيل تتر مسلسل "القمر آخر الدنيا" ضمن سباق رمضان 2020

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انتهت الشركة المنتجة لمسلسل "القمر آخر الدنيا" المشارك في السباق الرمضاني المقبل، بتوقيع المطرب مصطفي شوقي.



الأغنية من كلمات أحمد عبدالمنعم، مهندس صوت محمد صقر، ألحان و توزيع محمد شاشو .



تدور احداث العمل في إطار اجتماعي حيث تختفى "الحاجة كريمة" دون سابق إنذار من حياة أبنائها الثلاثة الابن الأكبر أحمد ومعه شقيقة الأصغر جلال والأخت الوسطى دلال ليبدأ الأبناء رحلة بحث مكثفة فى كل مكان يحتمل وجود الأم به. تقودهم رحلة البحث لزيارة كل معارفهم فى محافظات مصر المختلفة (بتنوعها الثقافى والبصرى) رحلة بحث الأبناء عن أمهم تصاحبها رحلتهم الذاتية داخل أنفسهم وإكتشافهم المعنى الحقيقى للترابط الأسرى.



القمر آخر الدنيا بطولة بشري، مؤمن نور ،نسرين ، هدي الاتربي، عمرو عابد ،ثراء جبيل، سميره عبد العزيز، احمد كراره، أميره نايف اخراج تامر حمزة.



