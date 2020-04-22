حسن شحاتة: أبو تريكة أفضل من عبد الله السعيد









أكد حسن شحاتة المدير الفني السابق للمنتخب المصري، أنه لم يتلقى أي اتصال بشأن تدريب منتخب الإمارات.





وقال شحاته خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: " لم يتواصل معي أحد من مسئولو الامارات لتدريب منتخبهم، ودائما ما أؤيد تدريب المنتخبات من قبل مدرب وطني"





واكد: اذا وصل لي عرض لتدريب منتخب الإمارات سوف أوافق.





وانتقل بالحديث عن بعض لاعبي المنتخب المصري قائلا: طارق حامد مميز وطالبته كثيرا بتطوير مستواه، ولكنه يختلف كلياً عن محمد شوقي.



