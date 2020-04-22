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حسن شحاته: تواجد محمد صلاح في الجيل الذهبي اضافة قوية

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 12:44 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
هيثم موسى


أكد حسن شحاتة المدير الفني للمنتخب الوطني السابق، أن أيمن يونس هو من اقترح خوص مباراة الجزائر الفاصلة في السودان، كنت اريدها أن تقام في الإمارات ولكن تم الرفض نظرا لانها دولة غير افريقية.

وقال شحاته خلال مداخلته في برنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد:" محمد صلاح يمثل اضافة قوية في حال تواجده معانا، مؤكدا أنه كان يعمل على العدل بين اللاعبين وهذا سبب ما وصل له من انجازات.

وتابع أن جميع اللاعبين في ذلك الوقت ملتزمين ولكن هناك لاعبين كانوا خارج النطاق ولكن ليس على الجانب الاخلاقي أو الفني مثل عصام الحضري كان يرفض دائما الجلوس على دكة البدلاء.

وأتم أن مصر لا تعاني من أزمة في مركز حراسة المرمى لانه يمتلك العديد من الحراس المميزين مثل محمد وأحمد الشناوي وأبوجبل و المهدي سليمان.

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