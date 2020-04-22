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حسن شحاتة: "إتضحك علينا في 2010"

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 12:45 ص
حسن شحاتة
حسن شحاتة
هيثم موسى


أشاد حسن شحاتة المدير الفني السابق للمنتخب المصري، بالمستوى الذي ظهر عليه منتخبنا الوطني ببطولة كأس القارات 2009 وخاصة أمام البرازيل.

وقال شحاته خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: "كنت أطالب اللاعبين بتقديم كرة مميزة وجميله بكأس القارات لاسعاد الجمهور، وبالفعل نفذوا التعليمات وظهروا بشكل مميز امام البرازيل بكأس القارات.

وعن عدم صعود مصر لكأس العالم 2010 قال : "كنا متأهلين ولكن اتضحك علينا، تساوينا مع الجزائر في عدد النقاط ولكن كنا نتفوق عليهم بهدف، فكيف لنا أن نخوض مباراة فاصلة معهم؟!

وعن المباراة الفاصلة قال : كنت أرغب في مواجهة الجزائر بالامارات ولكن الكاف رفض لانها دولة أسيوية.

واختتم كلماته عن المدربين الابرز في مصر قائلا : حلمي طولان وطلعت يوسف.

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